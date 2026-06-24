村上信五「ホンマに何べんか、政治家に誘われてますけど」→その返答に共演者驚き「割と前向きな方だよね」
SUPER EIGHTの村上信五が、23日放送のTBS『有田哲平とコスられない街』に出演。政治家転身の誘いがあることを明かした。
【写真】大自然のアクティビティを体感する村上信五＆宮近海斗
番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げた。
今後の展望についてのトークの中で村上は「俺は真面目な話、“グループを続ける”っていうとこだけ。すったもんだありましたけど、うち5人残って、改名もしてってなったから、これで次誰かが欠けたら、“もう立ってられへんぞ”って。やったらちゃんと、この既存のSUPER EIGHT5人のまま、いけるとこまでちゃんと続けようっていうとこぐらい」と語った。
個人としての展望について振られると「この国をよくすることや」と断言。お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一から「政治家になりそうな気がする」と言われると「ホンマに何べんか、政治家に誘われてますけど」と明かし、「『“今は”すんません』って言ってる」と続けた。
村上の言葉を聞いた有田は「普通“無理無理、やらないやらない”とかって言うじゃん。割と前向きな方だよね。何か嘘をつかないようにしているっていうか…」と話した。これに村上は「嘘はついたらあきませんよ。政治家って嘘ついたらあかんやろ」と言い、小杉は「政治家としてしゃべってるやん！」とツッコんでいた。
【写真】大自然のアクティビティを体感する村上信五＆宮近海斗
番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げた。
今後の展望についてのトークの中で村上は「俺は真面目な話、“グループを続ける”っていうとこだけ。すったもんだありましたけど、うち5人残って、改名もしてってなったから、これで次誰かが欠けたら、“もう立ってられへんぞ”って。やったらちゃんと、この既存のSUPER EIGHT5人のまま、いけるとこまでちゃんと続けようっていうとこぐらい」と語った。
村上の言葉を聞いた有田は「普通“無理無理、やらないやらない”とかって言うじゃん。割と前向きな方だよね。何か嘘をつかないようにしているっていうか…」と話した。これに村上は「嘘はついたらあきませんよ。政治家って嘘ついたらあかんやろ」と言い、小杉は「政治家としてしゃべってるやん！」とツッコんでいた。