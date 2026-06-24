アナウンサーの転勤と異動の報告に、励ましの声が寄せられている。

２４日までにインスタグラムで「【ご報告】この度、７月１日付で九州朝日放送の『東京支社 総合営業部副部長』」として異動することになりました」とつづったのは、ＫＢＣ九州朝日放送の三澤澄也アナ。

「福岡を離れます。そして、アナウンサーとしてテレビやラジオに出演することもなくなります」と明かした。

「振り返ると、楽しかった思い出ばかりです。考えられないような失敗もありましたが、その全てが今の自分につながっていると思っています。だから後悔はありません」とつづり、「アナウンサーとしての１４年３か月。私と関わってくださった全ての方に支えられ、生かされてきた１４年３か月でした」としみじみ。

「ここからまた、新たな環境でのチャレンジが始まります。感謝を胸に、新天地でも暴れてきます！本当にありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いいたします」と誓った。

「＃アナウンサー ＃から ＃営業マン ＃筋トレは継続」とハッシュタグを付け、砂浜に立つ姿をアップした。この投稿にはフォロワーから「えーーーーーー。寂しい そんなことに」「寂しくなります…しかし、新天地でも頑張ってください」「驚きました」「ずっと応援してるよ」「東京で待ってる」などの声が上がった。

三澤アナは同局の公式サイトによると、東京・東久留米市出身。立大コミュニティ福祉学部スポーツウェルネス学科卒業。「アサデス。ＧＯＬＤ」などを担当し、ボディーコンテストに出場するほどの「筋肉アナ」として注目。また歌手の井上陽水と石川セリ夫妻の長女でシンガー・ソングライターの依布サラサが２０１６年１月にブログで「私事というか、、我が家ごとですが、、、ＫＢＣアナウンサーの三澤澄也くんが、、義弟になりました！！！妹と結婚しました」と明かし、有名人家族に仲間入りしたことも話題になった。