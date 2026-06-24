元ABCテレビでフリーアナウンサーの東留伽が23日、自身のインスタグラムを更新。パリで29歳の誕生日を迎えたことを報告した。

3日前にはスコットランドのエジンバラでの様子を公開していた東。「パリで29歳の誕生日を迎えました！Merci a tous pour vos felicitations（お祝いの言葉をありがとうございます）」と誕生日である23日はパリで迎えたことを明かした。

「一つ一つの経験が自己をつくり、そしてまた経験は未来に開かれる。2年ぶりにフランスの友人達と再会し、また勇気をもらいました」とつづった。

「いつも応援ありがとうございます。これからも自分らしく歩みを進めます！」と記し、凱旋門前などでのブラックのベアトップ・マキシワンピースを着たドレスアップしたショットを公開した。

この投稿に、ファンからは祝福の声とともに「綺麗なデコルテライン」「綺麗ですね」「年々、お綺麗になっておられる気がします」「ドキっとします」「とても素敵です」「20代最後の一年が充実したいい一年になりますように」などの声が寄せられている。

東アナは北海道札幌市出身。大阪大学を卒業後、2020年4月にABCテレビへ入社し、1年目から「朝だ！生です旅サラダ」のレギュラーに大抜てきされた。しかし、学生時代から熱中していた絵画など芸術の知識を深めたいという思いが強まり、フランスへの留学を決断。23年9月から休職し9カ月の留学生活を送った。

復職後も学びへの意欲は高く、腕試しのつもりで東大大学院の一般入試に挑戦すると、見事合格。専攻は美学芸術学で、局には「土日は必ず出勤するので、平日2日間だけ休ませてほしい」と懇願。昨年4月から週2日は大阪から東京・本郷に通って講義を受け、仕事と研究の両立を続けてきた。

今年1月末でABCテレビを退社。2月16日からサンミュージックプロダクションに所属している。