朝、月極駐車場に行くと車のドアに長い引っかき傷が…。防犯カメラもなく、管理会社からは「自己責任です」と言われ困惑…。自腹で直すしかないのでしょうか？

月極駐車場で車に傷を付けられた場合、誰が責任を負うのか

月極駐車場で車に傷が付けられた場合、基本的には傷を付けた本人が損害賠償の責任を負います。つまり、隣の利用者がドアをぶつけた場合や、第三者によるいたずらで傷が付いた場合は、その加害者が修理費を負担するのが原則です。

ただし、現実には犯人が特定できないケースも少なくありません。防犯カメラが設置されていなかったり、目撃者がいなかったりすると、加害者を見つけることは難しくなります。

その結果、加害者が不明のままでは損害賠償を請求できず、被害者自身が修理費を負担する状況になることがあります。

そのため、まずは被害状況を写真に残し、警察へ相談することが重要です。犯人が見つからない可能性があっても、被害届を提出しておくことで後の保険手続きなどに役立つ場合があります。



管理会社から「自己責任」と言われても例外があるケース

月極駐車場では、一般的に管理会社やオーナーは車両そのものを預かっているわけではありません。そのため、利用者の車に付いた傷や盗難などのトラブルについて、管理会社が責任を負わないケースが多いとされています。しかし、すべての場合で責任がないとは限りません。

例えば、「防犯カメラ完備」を大きく宣伝して契約者を募集していたにもかかわらず、実際にはカメラが故障していた場合や設置されていなかった場合は、管理上の問題が問われる可能性があります。

また、駐車場の設備に欠陥があり、その結果として車に損害が発生した場合も例外と考えられます。例えば、破損したフェンスや設備が車に接触して傷が付いたケースなどでは、管理会社やオーナーの責任が認められる可能性があります。

一方で、第三者によるいたずらや当て逃げなどについては、管理会社に特別な落ち度がなければ責任を問うことは難しいのが実情です。



犯人が分からないときに取るべき対応と修理費の負担方法

犯人が分からない場合でも、何もできないわけではありません。まずは車両の傷をさまざまな角度から撮影し、発見日時や状況を記録しましょう。そのうえで警察へ相談し、被害届の提出を検討します。周辺の店舗や建物に防犯カメラが設置されている場合は、映像提供が可能か確認してもよいでしょう。

次に、自動車保険の契約内容を確認することも大切です。車両保険に加入している場合、いたずらや当て逃げによる損害が補償対象となることがあります。

ただし、保険を利用すると翌年以降の保険料が上がる場合があります。そのため、修理費用と保険料の増加額を比較し、本当に保険を使うべきか検討するとよいでしょう。

例えば、修理費が数万円程度であれば自己負担の方が結果的に安く済むこともあります。一方で、ドア交換が必要になるような高額修理の場合は、保険利用のメリットが大きくなる可能性があります。

保険会社へ連絡すれば、補償の対象になるかどうかや、保険を利用した場合の影響について詳しく説明してもらえるため、まずは相談してみることをおすすめします。



月極駐車場でのトラブルは冷静な対応が大切

月極駐車場で車に傷が付けられた場合、原則として責任を負うのは傷を付けた加害者です。しかし、防犯カメラがなく犯人を特定できない場合は、被害者自身が修理費を負担せざるを得ないケースも少なくありません。

一方で、管理会社やオーナーに管理上の問題があった場合には、責任を問える可能性もあります。そのため、「自己責任です」と言われたからといって、すぐに諦める必要はありません。

まずは写真撮影や警察への相談を行い、保険の補償内容も確認しましょう。状況を整理したうえで適切に対応すれば、修理費の負担を軽減できる可能性があります。突然の被害に遭うと焦ってしまいがちですが、冷静に証拠を残し、ひとつずつ対応を進めることが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー