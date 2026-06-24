【コメダ珈琲店】「キリ」と初コラボ! クリームチーズのコクとアプリコットソースが溶け合う「コメダのフラッペ〜Kiri〜」が季節限定で登場

【コメダ珈琲店】「キリ」と初コラボ! クリームチーズのコクとアプリコットソースが溶け合う「コメダのフラッペ〜Kiri〜」が季節限定で登場