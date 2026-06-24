【コメダ珈琲店】「キリ」と初コラボ! クリームチーズのコクとアプリコットソースが溶け合う「コメダのフラッペ〜Kiri〜」が季節限定で登場
コメダは、ベル ジャポンが販売するロングセラー商品「キリ」とのコラボレーション商品「コメダのフラッペ〜Kiri〜」を7月1日よりコメダ珈琲店の一部店舗にて季節限定で販売する。
コメダのフラッペ〜Kiri〜
「コメダのフラッペ〜Kiri〜」(790円〜1,030円)は、ひと口飲めばクリームチーズのコクとほのかな甘さが口いっぱいに広がり、なめらかなクリーム感やアプリコットソースの甘酸っぱさがやさしく溶け合う、軽やかですっきりとした後味のフラッペだという。
コメダのフラッペ〜Kiri〜 790円〜1,030円
開発にあたっては、キリのコクとなめらかな味わいを表現しながら、フラッペとしてすっきりと飲み進められる味のバランスにこだわったとのこと。1食あたりキリクリームチーズを約10%使用しており、持ち帰りも可能となっている。
販売期間は7月1日から8月下旬予定の季節限定となっており、各店なくなり次第終了するとのこと。
コメダのフラッペ
なお、価格は店舗により異なり、店舗によって一部取り扱いのない場合があるという。
コメダのフラッペ〜Kiri〜
「コメダのフラッペ〜Kiri〜」(790円〜1,030円)は、ひと口飲めばクリームチーズのコクとほのかな甘さが口いっぱいに広がり、なめらかなクリーム感やアプリコットソースの甘酸っぱさがやさしく溶け合う、軽やかですっきりとした後味のフラッペだという。
開発にあたっては、キリのコクとなめらかな味わいを表現しながら、フラッペとしてすっきりと飲み進められる味のバランスにこだわったとのこと。1食あたりキリクリームチーズを約10%使用しており、持ち帰りも可能となっている。
販売期間は7月1日から8月下旬予定の季節限定となっており、各店なくなり次第終了するとのこと。
コメダのフラッペ
なお、価格は店舗により異なり、店舗によって一部取り扱いのない場合があるという。