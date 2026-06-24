女性芸人、結婚＆離婚を同時発表「バツイチぱこちゃんをよろしくね」約9ヶ月で離婚
【モデルプレス＝2026/06/24】お笑いコンビ・すてきなひとときのろぱ仔（36）が6月23日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。結婚と離婚を同時に発表した。
【写真】結婚と離婚を同時発表した36歳女性芸人
ろぱ仔は自身のXにて「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と、2025年7月に結婚していたことを報告。また「【ご報告 その2】今年の4月に離婚しました」と、約9ヶ月で離婚したことも合わせて明かした。
続けて「くぅ〜！！！人生っておもしれ〜！！！」とつづり、「これといって活動に差し障りはありませんがバツイチぱこちゃんをよろしくね」とユーモアを交えてファンに呼びかけた。（modelpress編集部）
出身地：愛知県
生年月日：1989年7月17日
血液型：A型
趣味：大相撲（田子ノ浦部屋贔屓）・相撲替歌
特技：卑猥な豆知識、10秒で力士の絵を描く、自撮写真の加工アプリを使ってるか見分ける
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◆ろぱ仔、結婚＆離婚を同時に発表
ろぱ仔は自身のXにて「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と、2025年7月に結婚していたことを報告。また「【ご報告 その2】今年の4月に離婚しました」と、約9ヶ月で離婚したことも合わせて明かした。
◆ろぱ仔プロフィール
出身地：愛知県
生年月日：1989年7月17日
血液型：A型
趣味：大相撲（田子ノ浦部屋贔屓）・相撲替歌
特技：卑猥な豆知識、10秒で力士の絵を描く、自撮写真の加工アプリを使ってるか見分ける
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