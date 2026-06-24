佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「線状降水帯発生の恐れ」

福岡県、佐賀県に線状降水帯半日前予測が発表されています。24日昼過ぎまでに線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



「雨の予想」

24日は雨が強まったり弱まったりを繰り返します。25日の朝までは大気の状態が不安定で、大雨に警戒が必要です。25日朝にかけて予想される24時間降水量は、多い所で150ミリです。線状降水帯が発生した場合、雨量がさらに増える可能性もあります。土砂災害や河川の増水・氾濫、低地の浸水に警戒してください。





「気温の予想」24日の最高気温は各地で24℃前後でしょう。日差しはほとんどなく、日中でも半袖では肌寒く感じられそうです。「なのか間予報」梅雨前線による大雨のあと、今週末には台風による影響で荒れた天気になる可能性があります。最新の情報にご注意ください。「台風7号情報」（24日午前6時時点）日本付近には台風7号と台風8号の2つが発生しています。このうち今後の動向に注意が必要なのは、7号です。24日午前6時現在、非常に強い勢力で沖縄の南の海上を北上しています。福岡県や佐賀県は予報円や暴風警戒域から外れましたが、今週末の土曜日から日曜日にかけて雨や風が強まる可能性があります。こまめに台風情報を確認するようにしてください。※FBS福岡放送バリはやッ!2026年6月24日午前6時10分ごろ放送