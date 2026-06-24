45のモデルを4つのカテゴリーに分類

先日、日産自動車（以下日産）が神奈川県横浜市のグローバル本社と同厚木市のテクニカルセンターで実施した『長期ビジョン説明会』は、今後の同社の発展を期待させるに十分な内容だった。その商品ポートフォリオから近未来を探る話、その後編となる。

【画像】モデル数を56から45に絞り込み！今後の日産自動車でキーとなるモデルたち 全49枚

昨年の上海モーターショーで公開したデュアルキャブピックアップの『フロンティア・プロ』は、1.5リッターのターボチャージャー付き4気筒エンジンと、トランスミッション内に搭載した高出力モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを採用している。



長期ビジョン説明会でプレゼンする、日産のイヴァン・エスピノーサ社長。 日産自動車

このパワートレインは、日産の中国現地合弁会社である鄭州日産汽車有限公司が中心になって開発されたようなので、日産のグローバル化はパワートレイン開発にまで及んでいると見てよさそうだ。

こうしたデザイン戦略、パワートレイン戦略を土台としながら、日産は45のモデルを以下の4つのカテゴリーに分類し、それぞれの役割を明確にするという。

■ハートビートモデル：日産らしさを体現し、ブランドの情緒的価値と革新性を担うモデル

■コアモデル：グローバルで規模と安定性により事業を支えるモデル

■成長モデル：新たな需要の拡大を担うモデル

■パートナーモデル：規律ある協業を通じて市場カバレッジを広げるモデル

それぞれの代表車種を挙げると、ハートビートモデルはリーフ/スカイライン/Z、コアモデルはエクストレイル/ローグ/キャッシュカイ、成長モデルはエルグランド/サクラ、パートナーモデルはフロンティア・プロ/NX8となる。

『AIディファインド・ヴィークル』という独自性

ここまではデザインとパワートレインという視点から日産の商品ポートフォリオを紹介してきたが、もうひとつ、日産が今後の軸として据えているのが自動車の知能化である（編集部注：本稿執筆は、本日発表の『日産スケーラブルオープンプラットフォームならびにSDVソフトウェア開発プロセス』に関する取材の前となります）。

これについて日産は、将来的に90％のモデルにAIドライブ技術を搭載するとともに、最近流行の『ソフトウェア・ディファインド・ヴィークル』（SDV）ならぬ『AIディファインド・ヴィークル』（AIDV）という言葉を生み出し、独自性を打ち出そうとしている。



中国現地合弁会社である鄭州日産汽車有限公司から発表された、『N6』。 日産自動車

日産がいうAIドライブ技術は、自宅を出発してから目的地に到着するまで先進運転支援システムが作動するエンド・ツー・エンド自動運転技術のことで、次世代プロ・パイロットと位置付けられている。

これは英ウェイヴ社のソフトウェア技術を活用したもので、その試作車には11個のカメラ、5個のレーダーセンサー、1個の次世代LiDARセンサーを搭載。周囲の状況を把握しながら『熟練ドライバーのような周囲に調和した安全な運転』を実現するという。

AIドライブ技術とAIパートナー技術の組み合わせ

従来の自動運転技術は、人間があらかじめルールをプログラムしておく『ルールベース』を採用していたのに対して、ウェイヴ社のソフトウェアはAIモデルを通じて周囲の状況を認識して車両を制御する『エンド・ツー・エンド・モデル』を採用している点に特徴があり、ルールベースと違って開発期間の短縮や製品コストの低減に役立つとされる。

日産は、2027年度に次世代プロパイロットを製品化するとともに、搭載モデルを順次拡大していく計画だ。このAIドライブ技術に、AIパートナー技術を組み合わせることで、日産のAIDVは完成する。



長期ビジョン説明会で発表された、新型『エクストレイル』。 日産自動車

AIパートナー技術について日産は「移動中の行動をサポートし、クルマを暮らしのなかに自然に溶け込ませることでお客さまの体験価値を高めていきます」と説明している。要は、乗員の自然な発話をAIが理解し、その内容に応じて目的地を提案したり、外部とのコミュニケーションをサポートするなどといったもの。

こういった機能自体は目新しくないが、これをAIパートナー技術と呼び、AIドライブ技術とあわせてAIDVと称するあたり、いかにも日産らしいプロモーションのスタイルと言えるだろう。

経営者がいかに自動車を愛しているか

イヴァン・エスピノーサが日産の代表執行役社長兼最高経営責任者に就任したのは、2025年4月のこと。

当初は追浜工場の閉鎖など、コスト削減を目的とした厳しい施策で注目を集めたが、自動車メーカーの経営立て直しはコスト削減だけで終わるものではない。むしろ、そこから先の成長戦略をいかに描いていくかのほうが重要といえる。



日産経営立て直しという、大きな課題を背負うエスピノーサ社長。 日産自動車

私は、自動車メーカーの成長戦略を描けるかどうかは、経営者がいかに自動車を愛しているかと深く関係があると信じている。例えばカルロス・ゴーンは、コスト削減で顕著な功績を挙げ、その後の成長戦略についてもGT-Rの投入などで成功するかに思えたが、彼のリーダーシップで誕生した魅力的な日産車は多くなかった。

決して彼が「自動車を愛していなかった」というつもりはないが、日産を成長させようとする彼の情熱は長続きせず、これが商品展開の面でもいつしか消極策に陥った原因のように捉えている。

一方のエスピノーサは、これまで何度か個人的に話した経験から、ホンモノのクルマ好きだと断言できる。そうした情熱があればこそ、今回の長期ビジョンをまとめることができたのだろう。問題は、彼の情熱がどれだけ『長続き』し、日産を真の成長戦略に導くリーダーシップを発揮できるかどうかに関わっている。

私は将来、「21世記に日産を成長基調に導いたのはエスピノーサだった」と言われることを強く願っている。