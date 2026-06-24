全体のモデル数を従来の56から45に絞り込み

先日、日産自動車（以下日産）が神奈川県横浜市のグローバル本社と同厚木市のテクニカルセンターで実施した『長期ビジョン説明会』は、今後の同社の発展を期待させるに十分な内容だった。

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その最大の見どころは、今後の商品ポートフォリオに関する発表にあった。



日産は全体のモデル数を56から45に絞り込む。写真は次期スカイラインのティザー。 日産自動車

日産全体のモデル数を従来の56から45に『絞り込む』といえば聞こえはよくないが、削減される予定のモデルは収益性の低いものばかりで、あくまでも自動車ビジネスの高収益化が目的と説明されれば納得しやすい。そして、それ以上に注目すべきは、絞り込んだ45車種の商品性をこれまで以上に高めようとした点にある。

中でも本説明会の場で発表された新型『エクストレイル/ローグ』や『ジューク』は、日産に新時代が訪れたことを象徴するデザインが与えられていてなかなか魅力的だった。

例えばエクストレイル/ローグの場合、セレナなどに見られるデジタルVモーションをさらに進化させたフロントデザインとされているが、それ以上に印象的なのがボディサイドで、とりわけ前後ホイールアーチ周辺を多角形で縁取ることによってオーバーフェンダー的な効果を生み出す、新鮮なアプローチが採用されている。

多角形の平面を組み合わせて構成したデザインは極めて斬新

この発想をさらに押し進めたのが、ジュークのスタイリングといっていいだろう。

ボディに曲面を使わず、多角形の平面を組み合わせて構成したデザインは極めて斬新。これはコンピューターグラフィックスの世界で『ポリゴン』と呼ばれる処理をそのままボディパネルに応用したものだが、このデザインが誕生した経緯を、チーフデザイナーのアルフォンソ・アルベイザはおおよそ次のように説明した。



多角形の平面を組み合わせたデザインを採用する、新型『ジューク』のコンセプト。 日産自動車

「デザイナーからのプレゼンテーションで、粗いポリゴンの状態のスタイリングを見せてもらいました。担当したデザイナーは『これから表面を滑らかに仕上げます』と言っていましたが、私が『いや、このままのほうが面白い』と伝えて、このデザインが出来上がりました」

現状ではまだプロトタイプだが、どうやらほぼこのままの形で生産される模様。それも特別な材料や加工方法を用いる必要はないというので、価格が跳ね上がることもなさそう。こんな自由な発想のスタイリングが出てくること自体、日産のデザイン部門が活気に溢れている証拠と言えそうだ。

エクステラと次期スカイラインをティーザー公開

今回の長期ビジョン説明会では、このほかにも『エクステラ』と次期『スカイライン』をティーザー公開した。

エクステラは米国市場を主眼に置いたモデルで、フレーム構造を採用するというのでSUVかピックアップトラックかのどちらかだろう。現状では、ボンネット上の直線的で深い窪み、フロントグリル部分に設けられた3つの扁平大型ライト、バンパーにエンボス加工された『NISSAN』の力強いロゴが確認できるのみだが、これだけでもオフロード走行を得意とする強靱なモデルであることは容易に想像がつく。



米国市場を主眼に置いたモデル、『エクステラ』のティザー画像。 日産自動車

実は、長期ビジョン説明会のおよそ10日後に日産は北京モーターショーで『テラノPHEVコンセプト』を発表。ここでも直線的な形状のボンネット、3つの扁平大型ライト、NISSANの力強いロゴといったモチーフは受け継がれていたので、新しいテラノのデザインが日産の新しいSUVやピックアップトラックなどのオフロードモデルに用いられるデザイン言語となる可能性は高い。

一方、同じ北京モーターショーで発表された『アーバンSUV PHEVコンセプト』は、テラノとは打って変わって滑らかで曲線的なデザインとされた。昨年、中国で発売して好評を博している『N7』もこれとよく似た未来的デザインを採用しているので、こちらのデザイン言語は中国市場向きだろう。

世界を北米、日本/欧州、中国の3地域に区分

では、冒頭で紹介したエクストレイル/ローグとジュークは何かと言えば、日本や欧州向けと推測できる。もしそうだとすれば、これは実に面白い戦略だ。

世界を北米、日本/欧州、中国の3地域に分け、それぞれに適したデザインのモデルを投入する。もちろん、特定のモデルが複数地域で販売される可能性（例えば米国向けモデルを日本でも発売するなど）もあるだろうが、ターゲットとする市場の好みにあわせてデザイン言語をここまで大胆に変える戦略は、これまでに見たことがない。



北京モーターショーで発表された、『テラノPHEVコンセプト』。 日産自動車

しかも、ひとつひとつのデザイン言語は緻密に練り上げられていて、そのどれもが魅力的に映る。これなら、たとえ総モデル数を絞り込んでも販売台数の増加を期待したくなるのは、私ばかりではあるまい。

仕向地別に異なる仕様を用意するのはエクステリアデザインだけではない。

これまでEVとe-POWER一辺倒と思われてきた日産のパワートレインだが、今後はフレームモデル専用のハイブリッドパワートレインを新たに開発。しかも、パートナーシップを結ぶ自動車メーカーが生産するプラグインハイブリッド（PHEV）やレンジアクステンダーを日産車に搭載することで、顧客の選択肢を広げるという。

＊揺れる『日産自動車』の近未来（後編）に続きます。