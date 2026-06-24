きょう未明、群馬県高崎市で女性が殺害されているのが見つかった事件で、女性が所有しているとみられる乗用車が埼玉県内で事故を起こしているのが見つかり、運転していた男性が死亡しました。警察は関連を調べています。

【写真を見る】「悲鳴のあと男が何かぶつぶつ」群馬・高崎市で20代とみられる女性が殺害される 埼玉・深谷市の事故で運転手の男性死亡 警察が関連捜査

きょう午前3時ごろ、「高崎市の駐車場で知り合いの女性が知人の男性ともめている」と110番通報がありました。

警察官が駆けつけたところ、20代とみられる女性が血まみれで倒れていて、その後、死亡が確認されました。女性の近くには血の付いた刃物が落ちていたということです。

近隣住民

「悲鳴が聞こえて、その後、男が何かぶつぶつ言ってるのが聞こえた。（女性に）近付いて大丈夫ですかと声をかけたけど、反応がなかった」

警察は、女性の知人男性が事情を知っているとみて、現場から逃走した車をさがしていたところ、午前4時ごろ、現場からおよそ30キロ離れた埼玉県深谷市で、女性が所有しているとみられる乗用車が事故を起こしているのが見つかりました。

警察によりますと、乗用車は30代くらいの男性が運転していて、その後、死亡が確認されたということです。

警察は、女性が殺害された事件との関連を調べています。