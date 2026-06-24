老後破産と聞くと、年金の受給額が少ない人や十分な資産を持たない人の問題と思われがちです。しかし実際には、現役時代に高収入だった人が生活水準を下げられず、老後に家計が行き詰まるケースも少なくありません。本記事では、夫の死後もセレブ生活を続けた結果、わずか5年で5,000万円もの預貯金を使ってしまったマサコさん（仮名・72歳）の事例をもとに、老後破産の原因と対策について辻本剛士CFPが解説します。

7,000万円と一等地のマンションを相続…72歳社長夫人が続けた月100万円の「セレブ生活」

マサコさん（仮名・72歳）は現在、都内の一等地にあるマンションで一人暮らしをしています。

夫とともに「セレブ生活」を送っていたマサコさんですが、実はいま、老後破産の危機に直面しています。かつて7,000万円あった預貯金が、いつの間にか2,000万円にまで激減したのです。いったいなぜ、これほどの大金が消えてしまったのでしょうか。

5年前、マサコさんが67歳だったころ、広告代理店を経営していた夫が脳梗塞で急逝しました。一人息子はすでに結婚して独立しており、マサコさんは都内の一等地にあるマンションと預貯金7,000万円を相続することになりました。

夫の生前、世帯年収は4,000万円ほど。百貨店の外商を利用してたびたび高級ブランドのバッグや洋服、宝飾品を購入しており、友人とのランチは1回1万円以上が当たり前。美容院やエステにも定期的に通い、海外旅行を楽しむなど、ゆとりある生活を送っていました。

しかし、夫が亡くなったあとの収入は、遺族年金とマサコさん自身の年金を合わせた月15万円のみです。それでもマサコさんは「夫が遺してくれたお金もあるし、老後の心配はない」と、こうしたセレブ生活をやめることはありませんでした。

こうして夫の死後も生活水準は変わることなく、毎月の支出は100万円近い状態が続いていました。

「5年で5,000万円使ったの!?」息子の言葉で突きつけられた老後破産の足音

しかし、そのような生活が長く続くはずもありません。夫の死から5年が経過し、72歳になったマサコさんのもとに、一人息子が久しぶりに訪ねてきました。

世間話がてら、なにげなく母親の資産状況について聞くと、母親からの答えに息子は驚きを隠せません。

「お金は大丈夫なの？」

「大丈夫よ。まだ2,000万円くらいは残ってるから」

「2,000万円!? ……ちょっと待って、5年で5,000万円使ったの？ それ、このままだとあと数年で破産だよ」

そう指摘されて、マサコさんの心に焦りが生まれます。しかし、長年染みついた習慣を急に変えることはできません。

「私だって気をつけてるわよ。でも、周りとの付き合いもあるし、いまさら急に生活を変えろっていったってできるわけないじゃない。私だけ急に節約生活なんてみっともないわ」

実際に収支を確認すると、マサコさんの毎月の支出は約100万円にも達していました。

【マサコさんの月間支出】



●食費：10万円

●光熱費・通信費：5万円

●医療費：2万円

●衣服・買い物：8万円

●習い事：3万円

●タクシー代：5万円

●旅行・レジャー費：7万円

●美容院・エステ代：10万円

●友人とのランチや外食：15万円

●百貨店の外商利用・ブランド品購入：20万円

●その他雑費：15万円



合計：100万円

一般的な家庭であれば、2,000万円あれば安心できる金額かもしれませんが、毎月100万円近くを支出するマサコさんの生活水準では決して十分とはいえません。

このままでは資金が枯渇し、最悪の場合長年住み続けた自宅を手放さなければなりません。マサコさんはここではじめて、自身の置かれた恐ろしい現実に気づいたのです。

高所得者ほど注意したい“普通”の「生活水準」の落とし穴

老後破産とは、老後の収入だけでは生活費を賄えなくなり、日常生活の維持が困難になる状態のことです。日本弁護士連合会が公表した資料によると、全破産債務者のうち60代以上が占める割合は28.55％に達しています。

［図表］老後破産の割合 出典：日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」をもとに筆者作成

老後破産というと、年金収入が少ない人や十分な資産を持たない人が陥るものと思われがちです。しかし、実際には現役時代に高収入だった人が老後破産に陥るケースも少なくありません。

高所得者が老後破産に陥る主な要因は、生活水準を下げられないことにあります。生活水準を下げられない理由としては、主に以下の原因が挙げられます。

●長年の生活習慣が抜けない

●周囲の生活水準が高い

●「まだお金がある」という安心感

●周囲に対し見栄を張りたいという思い

なかでも大きな要因となるのが、長年続けてきた生活習慣です。高級な外食や旅行、ブランド品の購入などは、一度習慣になると簡単にはやめられません。一方で、老後は現役時代と比べて収入が大きく減少するケースが一般的です。特に年金収入が生活の中心となる世帯では、現役時代と同じ生活を続けることは難しくなります。

そのため、老後生活を迎える前に、自身の収入や資産状況に応じて生活水準を見直すことが大切です。老後破産を防ぐためには、資産額だけでなく、将来の収支バランスにも目を向ける必要があるでしょう。

資産2,000万円でも破産目前…自宅売却も視野に入れた「家計改善」への道

不安になったマサコさんは、息子とともにファイナンシャルプランナー（FP）へ相談することにしました。

FPが家計を確認したところ、最大の問題は資産額ではなくやはり支出の多さにありました。そこで、まずは息子が口座管理をサポートし、家計の見える化を進めることになりました。

FPと支出を見直した結果、月100万円だった生活費は月40万円程度まで改善しました。

【改善後のマサコさんの月間支出】



●食費：7万円

●光熱費・通信費：3万円

●医療費：2万円

●衣服・買い物：3万円

●習い事：1万円

●旅行・レジャー費：4万円

●美容院・エステ代：4万円

●友人とのランチや外食：7万円

●その他雑費：9万円



合計：40万円

外食や旅行、美容に関する支出は残しつつも、無駄な買い物や過度な支出を見直したことで、家計を大幅に改善することができました。

また、FPは「今後の介護や住み替えまで考えると、いまのマンションに住み続けることだけが正解とは限りません」とアドバイス。都内一等地にあるマンションは資産価値も高く、売却すればまとまった資金を確保できます。その資金を将来の老人ホーム費用や老後資金に充てることで、生活への不安を軽減できる可能性があるとのことです。

加えて、マンション売却後も十分な資産が見込まれることから、将来的には暦年贈与や一括贈与などを活用し、子どもや孫への資産承継を進めることも選択肢になるといいます。

老後破産を防ぐためには、資産額だけでなく収支のバランスや将来の住まいまで含めて考えることが大切です。マサコさんのケースは、生活水準を見直すことの重要性を教えてくれる事例といえるでしょう。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP