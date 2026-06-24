漫画『NANA』に登場するタクミとハチに夫婦で扮したコスプレ動画がTikTokに投稿され、その完成度の高さに「再現度がすごい」「めちゃくちゃ最高すぎますよ」など反響が広がり、6万1000回以上も再生されています。クールで大人っぽい世界観の動画とは裏腹に、撮影中はタクミ役の夫が「ご指名ありがとうございまーす」とホストのようにふざけ、笑いをこらえるのが大変だったそうです。



【写真】夫婦で“ガチ再現”したタクミ＆ハチ

投稿したのは、コスプレイヤーのみかんぱっくさん（@mikan_pack）。2人とも『NANA』が大好きで、以前から「いつかやりたいね」と話していたそうです。中でもタクミとハチの組み合わせを選んだのは、「甘さだけではない複雑さや、大人っぽい雰囲気にひかれた」から。年末年始の休暇でまとまった時間ができ、ようやく実現できたといいます。



「主人もタクミが一番好きなキャラクターだったので、率先して協力してくれました！今回は説得が簡単でした（笑）」



特にこだわったのは、夫が扮したタクミの雰囲気作り。漫画的な誇張よりも、3次元に近いリアルな空気を持つキャラクターだと感じていたため、メイクは濃くしすぎないよう意識したそうです。



「その分、二重テープやテーピングで目元や顔の土台をしっかり整え、自然にタクミらしい印象に近づけるよう工夫しています。また、『タクミなら、こう動くのでは』と考えながら、大人の余裕や落ち着きが出るようなしぐさを心がけました。セリフがなくても、視線や立ち姿からタクミらしさが伝わるよう意識しています」



一方で、撮影の裏側は動画の雰囲気とはだいぶ違ったのだとか。



「夫がタクミのコスプレをしたまま、『ご指名ありがとうございまーす』とホストのようにふざけたり、急にお爺ちゃんみたいな口調で語り出したり。クールなタクミの姿でやるから余計に面白くて、撮影中は笑いをこらえるのが大変でした（笑）」



投稿には、多くのコメントが寄せられました。中でもうれしかったのは、作品やキャラクターの組み合わせを好きな人からの反応だったそうです。



「『タクナナ推しなので、ありがとうございます』など、作品やキャラクターの組み合わせが好きな人に褒められることが本当に幸せでした」



今後は、家族で別の作品にも挑戦してみたいといいます。



「今年のディズニーハロウィンで、ディズニーキャラの仮装を家族でしたいです！」