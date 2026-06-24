レスリング五輪メダリストでタレントの浜口京子さんは6月23日、自身のXを更新。人生で初めてパーマをかけた姿を公開し、さまざまな反響が寄せられています。（サムネイル画像出典：浜口京子さん公式Xより）

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レスリング五輪メダリストでタレントの浜口京子さんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。人生で初めてパーマをかけた姿を公開しました。

【写真】浜口京子の人生初のパーマ姿

人生初のパーマ姿を披露

浜口さんは「美容室で、私の人生初の、前髪などパーマを、かけていただきました」とつづり、自身の写真を1枚載せています。明るい雰囲気の室内で、黒いノースリーブのワンピースにパンツを合わせ、笑顔で立つ姿です。全体的にパーマをかけたようで、ふんわりとした髪形が新鮮な印象となっています。

コメントでは、「若い頃の長州力さんみたいでカッコいい」「どんどん可愛く綺麗になっていくな」「京子ちゃん、かわいいー！！」「ドリカムの人かと思った」「マジで可愛い〜」「わあ、すごく素敵です！」「すごくオシャレー」と、絶賛の声が寄せられました。

ムキムキな筋肉も

22日にはジムでの筋トレ姿を披露していた浜口さん。タンクトップからはムキムキの筋肉があらわになっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)