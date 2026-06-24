各地で梅雨入りし出水期を迎えている今、大雨による道路の冠水など、車の運転にも注意が必要です。万が一、冠水した道路に進入し出られなくなった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

【写真を見る】【冠水した道路で車内に取り残されたらどうする？】「ドアを開けるには通常の約5倍の力が必要」ガラスを割って脱出するには？

水深60センチの水でドアが非常に重くなる

こちらは、水深約60センチの冠水時に、どれほどの水圧が車のドアにかかるかを検証したJAFの実験映像です。

水圧でドアが非常に重くなり、力を入れても開けることが難しくなっていることが分かります。

実際にその重さを体験してみると

JAFによりますと、この状態でドアを開けるには通常の約5倍の力が必要だということです。岡山市北区のJAF岡山支部で、その重さを体感してみました。

（湯浅亜紗美記者）

「こちらは、水深約60cmの冠水時のドアにかかる水圧を再現した装置です。実際に開けてみます。かなり力を入れていますが、まったく開きません」

冠水した道路に侵入すると…

冠水が発生した道路に車が進入してしまうと、逃げ出すことが困難に…。

特に、通常の道路より低い位置にある地下道や線路や道路の下を通るアンダーパスなどは、冠水する恐れが高く、水位も分かりにくいため注意が必要だといいます。

冠水した道路には入らないことが前提 ハンマー常備も

（JAF 秋田博志さん）

「冠水している道路っていうのは何が起きるか分からないという前提になってきますので、そういうところは走らないということが非常に重要になってきます」

車内に取り残されたら？

まず重要なのは、迂回などで冠水した道路を避けることですが、もしも車が水に浸かりドアが開かなくなってしまった場合、どのように対処すべきなのでしょうか。

（JAF 秋田博志さん）

「万が一、（冠水路に）入ってしまったときには、早めに避難をすることが重要です。例えば、脱出用のハンマー、そういったものを常備していただいて、ガラスを割って外に出るとかですね、冠水の水位が低いうちにドアを開けて脱出する」

冠水した道路で車に取り残される事故は毎年報告がある

冠水した道路で車に取り残される事故は毎年報告されているといいます。今後のゲリラ豪雨や台風シーズンに備え、あらためて命を守る意識を持つことが必要です。