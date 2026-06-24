「にじさんじ」による特別番組『アベマでにじさんじ！初夏SP！スナックおはなばたけ』が、6月25日午後8時よりABEMAにて独占無料生放送されることが発表された。

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「にじさんじ」は、ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber／バーチャルライバーグループ。YouTubeなどの動画配信プラットフォームを中心に、ゲーム実況や雑談配信、音楽活動、イベント出演など多岐にわたる分野で個性豊かなライバーが活動している。

今回独占無料生放送される特別番組『アベマでにじさんじ！初夏SP！スナックおはなばたけ』には、倉持めると、十河ののは、花畑チャイカ、ベルモンド・バンデラスが生出演する。花畑チャイカがママを務める「スナックおはなばたけ」を舞台に、おすすめのおつまみを語り合うトーク企画や妄想キャスティング企画、ぶっちゃけトークなどを90分間にわたって展開する。

あわせて、翌6月26日と27日に、2021年に開催された「にじさんじ」初の完全AR生バンドライブ『にじさんじ “LIGHT UP TONES”』Day1・Day2の全編無料放送も決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）