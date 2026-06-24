オリックスは野口智哉の適時打などで逆転勝利

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が23日に4試合行われた。オリックスは、7-2で西武に快勝。先発の佐藤一磨投手は7回2失点（自責点1）の好投で3勝目を挙げた。打線は1点ビハインドの5回、野口智哉内野手の2点適時二塁打で逆転。その後、同点で迎えた8回には、寺本聖一外野手の適時三塁打で勝ち越しに成功し、さらに河野聡太内野手の犠飛などでリードを広げた。一方の西武は、林安可外野手が6号ソロを含む2安打を放つも、打線が計5安打と振るわなかった。

日本ハムは4-2で広島にサヨナラ勝ちを収めた。2点を追う6回、郡司裕也捕手の2号2ランで同点。迎えた9回、1死一塁から代打の今川優馬外野手が5号2ランを放ち試合を決めた。先発の清水大暉投手は3回2失点で降板したが、4回以降は福田俊投手ら6投手が無失点リレーでつなぎ、逆転勝利を呼び込んだ。

ロッテは3-5で中日に敗れた。先発のサム・ロング投手は初回に3点を失い、2回途中で降板。2番手の毛利海大投手も失点を喫しリードを広げられたが、5回以降は石川柊太投手らのリリーフ陣が無失点でつないだ。4回に藤岡裕大内野手の1号2ランで2点差まで詰め寄ったものの、反撃は届かず連敗。打線では高部瑛斗外野手が2安打を記録した。

ソフトバンクは2-1で巨人に競り勝った。初回に1点を先制されたが、3回に山川穂高内野手の2号2ランで逆転に成功。先発の育成8位ルーキーの北斗投手は、初回に失点したものの、2回以降は要所を締める力投を披露。9回116球1失点で公式戦初完投勝利を挙げた。打線では高橋隆慶内野手、藤田悠太郎捕手がそれぞれ2安打をマークした。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）