魔裟斗、14歳迎えた長女の近影を公開「可愛い」「大きくなりましたね！」「おしゃれ」 ロングヘアで大人っぽい雰囲気漂う、妻は矢沢心
タレント・矢沢心（45）の夫で、元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。長女が14歳の誕生日を迎えたことを報告し、ロングヘアで大人っぽい雰囲気の長女の近影を披露した。
【写真】「可愛い」「おしゃれ」ロングヘアで大人っぽい雰囲気の魔裟斗の14歳・長女
魔裟斗は「長女14歳の誕生日 誕生日のリクエストはベイシングエイプ！」とつづり、2枚の写真をアップ。バースデーケーキを前にしたショットではダブルピースを決め、お祝いの楽しげな様子が伝わってくる。
コメント欄には「娘さんのお誕生日おめでとうございます」「可愛い」「大きくなりましたね！」「お顔は隠されてますが、絶対美人さん〜」「ベイシングエイプはセンスあるなぁ」「おしゃれですね」「素敵な一年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。
【写真】「可愛い」「おしゃれ」ロングヘアで大人っぽい雰囲気の魔裟斗の14歳・長女
魔裟斗は「長女14歳の誕生日 誕生日のリクエストはベイシングエイプ！」とつづり、2枚の写真をアップ。バースデーケーキを前にしたショットではダブルピースを決め、お祝いの楽しげな様子が伝わってくる。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。