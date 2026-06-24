櫻坂46小島凪紗、20歳の等身大グラビア 4年目の現在地を語る「“心の皮膚”がどんどん強くなった」
櫻坂46の小島凪紗が、26日発売の『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）の裏表紙＆中面グラビアに登場する。
【写真】リラックスしたオフ感満載グラビアを披露した小島凪紗
15thシングルにて初選抜入りを果たし、ますます注目を集める小島。今回の撮影は、雨の日の静かな時間を切り取るように実施された。シンプルな部屋で物思いにふける姿や、ベッドの上でリラックスした表情、小さなケーキを前に思わず笑みをこぼす様子など、小島凪紗の飾らない魅力を収めた。何気ない日常のワンシーンの中に宿るささやかな幸せと、20歳を迎えた彼女の等身大の魅力を感じられるグラビアとなっている。
インタビューでは、初選抜入りを果たした15thシングルへの思いや、「より人間らしく、よりアイドルらしく」という自身のアイドル観について言及。「櫻坂46に加入して、“心の皮膚”がどんどん強くなった」と語る4年目の現在地など、“小島凪紗”という人間の輪郭に迫った。
なお、表紙・巻頭は同グループの中嶋優月＆村山美羽が飾る。
【写真】リラックスしたオフ感満載グラビアを披露した小島凪紗
15thシングルにて初選抜入りを果たし、ますます注目を集める小島。今回の撮影は、雨の日の静かな時間を切り取るように実施された。シンプルな部屋で物思いにふける姿や、ベッドの上でリラックスした表情、小さなケーキを前に思わず笑みをこぼす様子など、小島凪紗の飾らない魅力を収めた。何気ない日常のワンシーンの中に宿るささやかな幸せと、20歳を迎えた彼女の等身大の魅力を感じられるグラビアとなっている。
インタビューでは、初選抜入りを果たした15thシングルへの思いや、「より人間らしく、よりアイドルらしく」という自身のアイドル観について言及。「櫻坂46に加入して、“心の皮膚”がどんどん強くなった」と語る4年目の現在地など、“小島凪紗”という人間の輪郭に迫った。
なお、表紙・巻頭は同グループの中嶋優月＆村山美羽が飾る。