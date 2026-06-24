STARGLOW・KANON、“魅せるカラダ”で新境地 大胆ビジュアルに「直視できない」の声
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのKANONが、きょう24日発売の『anan』2501号の特集「魅せるカラダCLOSE UP」に登場。新たな魅力を披露している。
【写真】爽やかな表情を見せるSTARGLOW・KANON
二十歳を迎えたKANONは、同号でこれまで見せたことのない大胆なビジュアルを披露。発売にあわせて、STARGLOW公式SNSでは誌面に掲載されているビジュアルが一部公開された。
公開されたカットでは、モード感漂うセットアップを纏（まと）いながら、鍛え上げられた腹筋やウエストラインを大胆に披露。これまであまり見せることのなかった肌見せスタイルに加え、洗練された美しさと大人びた色気が共存する印象的な一枚となっており、KANONの新たな魅力を感じさせるビジュアルに仕上がっている。
SNS上では「息ができないし、直視もできない」「私の知ってるKANONじゃない…」「世界全人類にこのKANONを見てほしい」「二十歳でこんなに大人の色気が爆発することある？」といった声が相次ぎ、早くも大きな反響を呼んでいる。
『anan』2501号は、「魅せるカラダ 2026」特集号。誌面では、KANONの新たな表現力と艶やかな魅力が切り取られており、その存在感を存分に感じられる内容となっている。
なお、STARGLOWは7月22日に3rdシングル「Drivin’ My Life」、29日にライブDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』を発売予定。さらにKANONは、6月26日に主演映画『死神バーバー』の公開を控えており、今後の活躍にも注目が集まる。
8月にはデビューから約6ヶ月という異例のスピードでアリーナ公演を開催するSTARGLOW。グループとして躍進を続ける中、アーティスト、俳優として飛躍を続けるKANONの活躍からも目が離せない。
【写真】爽やかな表情を見せるSTARGLOW・KANON
二十歳を迎えたKANONは、同号でこれまで見せたことのない大胆なビジュアルを披露。発売にあわせて、STARGLOW公式SNSでは誌面に掲載されているビジュアルが一部公開された。
SNS上では「息ができないし、直視もできない」「私の知ってるKANONじゃない…」「世界全人類にこのKANONを見てほしい」「二十歳でこんなに大人の色気が爆発することある？」といった声が相次ぎ、早くも大きな反響を呼んでいる。
『anan』2501号は、「魅せるカラダ 2026」特集号。誌面では、KANONの新たな表現力と艶やかな魅力が切り取られており、その存在感を存分に感じられる内容となっている。
なお、STARGLOWは7月22日に3rdシングル「Drivin’ My Life」、29日にライブDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』を発売予定。さらにKANONは、6月26日に主演映画『死神バーバー』の公開を控えており、今後の活躍にも注目が集まる。
8月にはデビューから約6ヶ月という異例のスピードでアリーナ公演を開催するSTARGLOW。グループとして躍進を続ける中、アーティスト、俳優として飛躍を続けるKANONの活躍からも目が離せない。