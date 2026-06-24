『仮面ライダーガッチャード』ラケシス役の坂巻有紗、新事務所『OOO』に所属 ファンが錯覚「オーズを感じる」 正しい読み方も判明
俳優の坂巻有紗が23日、自身のXを更新。新事務所に所属を発表した。
【写真】坂巻有紗が華やかな新しいアーティスト写真と共に新事務所所属を報告
この日、坂巻は「ご報告」というポストを投稿。そこでは「この度、私坂巻有紗はOOOEntertainmentに所属することになりました」と伝えると「役者としても人としても成長できるよう今後も精進しますので、何卒よろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓っていた。
坂巻は『仮面ライダーガッチャード』のラケシス役で人気に。所沢市観光大使も務めている。
また、『仮面ライダーオーズ／OOO』という作品があることから、特撮ファンは「オーズに見えてしまった…」「事務所の名前からオーズを感じる」というコメントもあった。事務所側のXでも坂巻の所属が報告され、そのポストでは「本日から坂巻有紗がOOO（スリーオー）所属になりました！」と伝え、正しい読み方が「スリーオー」であることも判明した。
【写真】坂巻有紗が華やかな新しいアーティスト写真と共に新事務所所属を報告
この日、坂巻は「ご報告」というポストを投稿。そこでは「この度、私坂巻有紗はOOOEntertainmentに所属することになりました」と伝えると「役者としても人としても成長できるよう今後も精進しますので、何卒よろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓っていた。
坂巻は『仮面ライダーガッチャード』のラケシス役で人気に。所沢市観光大使も務めている。
また、『仮面ライダーオーズ／OOO』という作品があることから、特撮ファンは「オーズに見えてしまった…」「事務所の名前からオーズを感じる」というコメントもあった。事務所側のXでも坂巻の所属が報告され、そのポストでは「本日から坂巻有紗がOOO（スリーオー）所属になりました！」と伝え、正しい読み方が「スリーオー」であることも判明した。