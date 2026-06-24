お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、23日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）に出演。パートナーに完璧を求めない理由を語った。

若槻とゲストが心理テストをしながらトークするバラエティー。「パートナーにされたらいやなことは次のうちどれ？」との心理テストで、「1．ドアの開け閉めが雑」「2．ラインのテンションの差が激しい」「3．記念日が多過ぎる（月1以上）」「4．バスタオルを洗わない」の4つの選択肢が提示された。

若槻から「どうですか？ノリさん」と聞かれると、木梨は「ん〜」と長考。「なんか大丈夫なんだよな。どれも」と気にならない様子で話した。

また「奥さんに怒られるのは、（自分が）ものをテーブルにボンと投げる」と妻の女優安田成美から怒られることを明かし、「『投げないでって言ってるでしょ』って」と苦笑い。スタッフから「パートナーに注意はされるけど、不満はゼロ？」と聞かれると、「向こうがちゃんとしてる」と笑った。

木梨は「完璧を求めてるとそうじゃない時ビックリするから。違うのが当たり前だと思って入んないと」と多くを求めない理由も説明。続けて「で、言われたことをできるだけ空返事しながら…空返事もおかしいな」と訂正しつつ、「分かりました！ いや〜そう思ってるんですけどね！ そう思ってたんですけどやっぱできなかったっすね！ 3回連続でできなかったっすね〜！って。サーセンみたいな」とおちゃらけて笑いを誘った。