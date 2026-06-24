気象庁によりますと、台風7号（メーカラー）と台風8号（ヒーゴス）、2つの台風が同時に日本へ近づいているということです。

【写真を見る】【台風情報】ダブル台風「7号＆8号」週末に本州へ接近か…近畿・関東地方には27日（土）ごろ近づく可能性【進路・雨風シミュレーション】

週末にかけて2つの台風が近づくおそれがあり、近畿地方には27日以降、台風7号が接近する見込みだということです。

台風7号・8号 現在の状況（24日午前9時）

気象庁によりますと、24日午前9時現在、強い勢力の台風7号は沖縄の南にあり、北へ時速10キロで進んでいるということです。中心気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルとなっています。

一方で同じく午前9時現在、台風8号はマリアナ諸島にあり、北西へゆっくりとした速度で進んでいるということです。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。

25日午前9時の予報

▼台風7号

宮古島の南にあり、強い勢力で北へ時速15キロで進む見込みです。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルの予想です。

▼台風8号

フィリピンの東へ達し、西北西へ時速25キロで進む見込みです。中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルの予想です。

26日午前9時の予報

▼台風7号

沖縄本島近海にあり、北北東へ時速20キロで進む見込みです。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。



▼台風8号

日本の南へ達し、北北西へ時速30キロで進む見込みです。中心気1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルの予想です。

台風“最接近”の見込み 27日（土）の予報は？

▼台風7号

四国沖に達し、北東へ時速30キロで進む見込みです。中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルの予想です。



▼台風8号

熱帯低気圧となり、日本の東を時速65キロで北北東へ進む見込みです。

沖縄地方では暴風に厳重警戒

２５日～２７日頃にかけて台風7号が最接近するとみられる沖縄地方。２６日は暴風に、２５日～２７日頃にかけてはうねりを伴う高波に警戒してください。

沖縄地方では、非常に強い風や猛烈な風が吹くでしょう。

▼２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

２３メートル（３５メートル）

▼２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

３０メートル（４５メートル）

また、沖縄地方では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

▼２４日に予想される波の高さ ５メートル うねりを伴う

▼２５日に予想される波の高さ ７メートル うねりを伴う

▼２６日に予想される波の高さ ７メートル うねりを伴う

さらに、沖縄地方では、大雨となるでしょう。

▼２５日６時～２６日６時までに予想される２４時間降水量

多い所で６０ミリ

▼２６日６時～２７日６時までに予想される２４時間降水量

多い所で１５０ミリ

【画像を見る】24日（水）～29日（月）雨と風最新シミュレーション

【画像を見る】25日（木）雨と風最新シミュレーション

【画像を見る】26日（金）雨と風最新シミュレーション

【画像を見る】27日（土）雨と風最新シミュレーション

【画像を見る】28日（日）雨と風最新シミュレーション

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台風7号・8号の進路 24日（水）～29日（月）