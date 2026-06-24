タレントpecoが24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。東京都北区の滝野川第三小で19日に起こった火災についてコメントした。

警視庁によると、火元とみられる音楽準備室のコンセントに刺さったプラグのあたりが激しく燃えていたという。近くに電気ストーブやサーキュレーター（送風機）があったともした。コンセント付近の床からはハンガーやタオルとみられる繊維も発見された。失火の疑いで調べている。

学校では23日に保護者会を開催。校舎を解体して再建するのに5年かかることや、7月からは近隣校に分散登校となるなど、今後の対応を説明した。

こうした現状にpecoは子どもの立場で、「火災だけでとんでもなくメンタル（をやられ）、トラウマだったり、怖い思いをしていると思うのでそこが心配なのに、さらに、みんな離れ離れになっちゃうのが、子どもたちの気持ちが一番心配ではある」と思いやった。続けて親の立場として、「やっぱり親としては、火災になった出火の原因が徐々にわかっていると思うんですけど、ほかにタオルがあったりだったとかあるので、しっかりハッキリ最終的に分かるように説明はほしい」と要望していた。