サッカー日本代表は１次リーグ最後の試合となるスウェーデン戦へ向け、ダラスへ向かった。

スウェーデン戦の結果によっては決勝トーナメント１回戦の対戦相手が変わる。サポーターやメディアは「最善策」を探るが、選手たちはどう考えているのだろうか。（デジタル編集部 古和康行）

２つの背番号

めちゃくちゃ雰囲気が良い。

サッカー日本代表は２３日（日本時間２４日）、活動拠点としている米テネシー州ナッシュビルのナッシュビルＳＣトレーニングセンターを出発しダラスへと向かった。とにかく、サムライブルーの雰囲気が明るい。

移動前日の練習の冒頭で、代表チームは記念撮影した。練習に合流している吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）は背番号２２、けがで代表入りを逃した南野拓実（モナコ）は背番号８をそれぞれ着て、写真におさまる。代表活動に「一区切り」をつけた吉田は冨安健洋（アヤックス）に背番号を譲り、南野の背番号は久保建英（レアル・ソシエダード）が志願してつけている。記念撮影では、背番号８と２２がピッチにそれぞれ２人ずつ立っていた。

笑顔で、柔和な雰囲気でそれぞれに冗談を言い合うメンバーたち。ただ、整列する彼らが袖を通すユニホームの背番号を見ていると、代表はそれぞれのチームで戦っている人たちが、ただ集まってきているわけではないのだなと思う。「サムライブルー」のユニホームを着る者たちがその思いを受け継ぎ、歴史を築いてきたのだと感じさせられる。

チームの雰囲気

「チーム全体が同じ方向を向いている。自分が何かをする必要もないくらい、チームの雰囲気が良い」

キャプテンの板倉滉（アヤックス）が言うように、練習中から明るい。選手が輪になってパスを回し、その中心部でディフェンス２人が守る「鳥かご」をすれば、サッカー少年のようにはしゃぎながら、真剣に目の前のタスクと向き合う。ウォーミングアップひとつとっても、互いに名前を呼び合いながら「いいね！」「いこう！」とそれぞれに声を掛け合う。

チュニジア戦の直前には、前回のカタール大会で２試合目のコスタリカ戦を落とした経験を振り返りながら「ドイツに勝った後にコスタリカには勝てるでしょと思っていた。コスタリカに、ということじゃなくてワールドカップに足をすくわれた感覚です。２試合目は非常に難しい戦いだ」と危機感を強めていた長友佑都（ＦＣ東京）は、「みんな緊張感もありつつ、Ｗ杯の雰囲気にも慣れている。アドバイスをする必要がないくらいチームがまとまって団結できている」と太鼓判を押した。

チュニジア戦では、ゴールのたびにベンチのメンバーがピッチへ飛び出すほど盛り上がり、大きな声を張り上げて選手を鼓舞していた。そんな一体感のあるチームはここまで、強豪・オランダとは劇的に引き分けて勝ち点１をもぎとり、鬼門だった２試合目は快勝した。チームの士気も当然、上がるだろう。

選手たちが望む「順位」は

そうなると気になるのは、１次リーグのその後。決勝トーナメントになる。

今のところ、１位通過ならモロッコとメキシコ・モンテレイで対戦する可能性が高く、２位で突破ならブラジルと米テキサス州ヒューストンでの対戦が有力視されている。３位ならフランスと当たる可能性も高い。

素人目に見ると「ブラジルは親善試合で勝ったし、移動も楽だから２位通過のほうがよい」「いやいや、モンテレイでは事前合宿までやり、チュニジア戦の良いイメージもある。１位通過だ」などと、勝手に“戦略”を思い巡らすが、選手たちはどう考えているのだろうか。

長友は「１位通過するべきだと思っている。結局、どこがきても勝たないといけないし、相手がどうこうで調整するよりも自分たちの積み上げてきたサッカーで勝って、勢いで決勝トーナメントに行く」と語り、板倉も「いろんな情報が入ってくるが、次の試合で調整できるかと言われれば、絶対にできない。本当に一戦一戦勝ちにいかないと」。前田大然（セルティック）も「スウェーデン戦は勝つだけだと思う。もちろん１つでも上の順位で決勝トーナメントに進むべきだ」という。

報道陣の取材のその先に多くの読者や視聴者がいることは、選手も分かっている。そんな状況で「負けていい」とは言えないだろうから、その言葉は多少、差し引いて受け止める必要があるだろう。でも、「何位で通過したいか」という質問に対して、少しでも上の順位を目指したいという点については、チーム内でも一致しているようだ。

南野や三笘薫（ブライトン）のけが、主将の遠藤航（リバプール）の代表離脱や、久保の初戦のけが……。「雨降って地固まる」。いくつもの試練を乗り越えて今、最高の雰囲気で日本代表は１次リーグ最終戦に臨もうとしている。スウェーデン戦は２５日（日本時間２６日）、キックオフ。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。普段は「雰囲気」のことを「バイブス」と表現するタイプ。