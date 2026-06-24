お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。ロバート秋山竜次（47）から伝え聞いた相方の山本博（47）の現在について明かした。

爆笑問題は17日に都内で開催された放送作家高田文夫氏の78歳祝いイベント「祝78歳！高田文夫生誕祭！ 文夫の部屋」に出演。その後の打ち上げで太田はイベントにゲスト出演した秋山との会話で盛り上がったという。

秋山の相方、山本は元プロボクサーで、JBCのインスペクター（試合進行）のライセンスを取得。日本人スター選手の井上尚弥のリングにも裏方として上がっている。

太田が「山本のボクシングすごいじゃない。井上の試合もついてったじゃない。ライセンス持ってて。すごいじゃない」と切り出すと、秋山は「すごいんですけど、山本はボクシングにのめり込み過ぎて、一切シャレにさせてくれない」などと返答。ボクシングのコントをやろうとする「型が違う」などの指摘が飛ぶという。

太田は「でもさ、井上の試合出てたじゃん。リング上がってたよね？」と聞くと、秋山は「太田さん、あんまり言うとあいつ怒りますから」と返したという。秋山によると、山本は「あいつにとってボクサーはね、全部平等。井上は特別じゃない。俺は井上だけをやってるんじゃない。他のボクサーも全部やってるから決して井上だけじゃない。井上（が試合）やったら、みんな言ってくる。井上は特別じゃない」と主張したという。

それを聞いた太田は率直に「井上は特別だろ！ 何本ベルト持ってるんだ、あいつは。特別に決まってるじゃないか！」とツッコミを入れると、秋山は「僕もそう思うんですけどね」と同調したという。