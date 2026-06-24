【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 5−0 ウズベキスタン代表（日本時間6月24日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】C・ロナウドの「神出鬼没ボレー弾」（実際の様子）

ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドが、衝撃的なボレーシュートで今大会初ゴールを記録。前人未到となる6大会連続ゴールという歴史的偉業の瞬間に、ファンも歓喜している。

ポルトガル代表は日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループK第2節でウズベキスタン代表と対戦。初戦のコンゴ民主共和国戦では無得点に終わっていたC・ロナウドだったが、この日は立ち上がりから違いを見せつけた。

6分、右サイドの裏に走ったFWペドロ・ネトを経由し、DFジョアン・カンセロにボールが渡る。ボックス内でファー寄りに構えていたC・ロナウドは、カンセロの縦突破に合わせてニアへと鋭く侵入。低く速いクロスに右足で合わせると、完璧に捉えたボールがニアサイドを打ち抜き、ゴールネットに突き刺さった。

ゴール後にC・ロナウドはベンチ前まで走り出し、チームメイトとともに歓喜の輪を形成。さらにおなじみのジャンプパフォーマンスを披露すると、スタンドの観客も「Siuuuu！」の大合唱で呼応し、スタジアムは熱狂に包まれた。

「ロナウドにしかできない偉大な記録だ」の声も

DAZNで解説を務めた中谷進之介氏（ガンバ大阪）は「やっぱりロナウドはマイナスにいる。入り切らずに、センターバックが下がった前のスペースで仕事をしようとする。そこはセンス。嗅覚が半端ないなと思います」と、そのポジショニングセンスを絶賛した。

このゴールでC・ロナウドは、W杯6大会連続得点をマーク。前日の試合で通算得点数を史上最多の18ゴールまで伸ばしたリオネル・メッシも同じく6大会連続出場だが、2010年大会はノーゴールに終わっていたため、前人未到の記録となった。

SNSのファンからは「No.1だ」「スターが遅れてやってきたぞ！」「ようやくきた！」「華があるよなー」「このオフザボールの動きよ。いきなりニアに現れてワンタッチで沈める」「歴史的な一撃」「歴史が変わった瞬間を見られて幸せだわ」「なんやこのえぐいボレー」「ロナウドにしかできない偉大な記録だ」といった声が相次ぎ、大きな盛り上がりを見せた。

なおC・ロナウドは39分にも追加点を奪い、この日は2ゴールの活躍。ポルトガル代表を5−0の快勝に導き、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されている。

（FIFAワールドカップ2026）

