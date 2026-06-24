◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージK組第2節 ポルトガル 5-0 ウズベキスタン(日本時間24日、ヒューストン・スタジアム)

ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手がこの日、ワントップで先発出場。前半6分に先制点で自身今大会初ゴールを決めると、前半39分にも2点目を決め勝利に大きく貢献しました。これでW杯史上初の6大会連続ゴールの偉業を打ち立てました。チームも勝利し今大会初勝利を挙げました。

ロナウド選手はこの日は、試合開始から積極的にゴール前に入り得点の意欲を見せます。チームも前戦の戦いとはうってかわり素早く縦にボールを入れ攻勢をかけます。すると前半6分に右からの低いクロスをロナウド選手が右足であわせゴールを決め、エースに待望の得点が生まれます。ロナウド選手にとっては6大会連続得点となり、W杯史上初の偉業達成となりました。

得点を決めたロナウド選手は、珍しく興奮した様子で喜びを爆発。ベンチへ向かって走って行き、そこでチームメートにもみくちゃにされ祝福されます。そして輪がとけると、思い出したかのようにいつものジャンプし背中をみせるパフォーマンスを控えめに行い、ピッチに戻りました。

ポルトガルはフリーキックでもう一点を追加。さらに3点目を狙って猛攻をしかけます。ここでも中盤のブルーノ・フェルナンデス選手が起点となり、素早く縦にスルーパス。それに反応したロナウド選手は、エリア内右に進入すると、前に出てきた相手GKの位置を見極めて正確にファーへグラウンダーシュートを蹴り込み得点となりました。2点目を決めたロナウド選手は、今度はコーナーへと走り込んでいき、勢いよくいつものパフォーマンス。スタジアムも大歓声に包まれました。

3-0で後半へ折り返したポルトガルはその後も2点を追加。5-0でウズベキスタンに快勝し、今大会初勝利を挙げました。