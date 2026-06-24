お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、23日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）に出演。LINEを導入したきっかけを語った。

若槻とゲストが心理テストをしながらトークするバラエティー。LINEグループの数が話題になると、木梨は「グループLINEでしょ？1個よ。1。小学校の同級生たち。めんどくさいでしょ？LINEグループなんて」と登録されているグループは一つしかないと説明。誘われても断っており「めんどくさいからいいやって」と話した。

家族のグループもなく「それぞれのLINEか電話番号か」と個別に連絡。また「LINE始めること自体も、ヒロミに携帯取られて『やれよ！もう』なんつって。勝手に押されたから。『あ〜よかった！ああ〜めんどくせえ』って」と連絡の取りづらさにしびれを切らしたヒロミが勝手にLINEを導入したと語った。

LINEに登録されている友達の数についても「全然。そんなあれじゃない」と木梨。使い方については「俺、やり方がまず分からない。押し方が。（人に）渡す。渡して打てる人がLINEにつながる」と他人任せだと笑っていた。