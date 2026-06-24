ソニック フロンティア 超・デラックス】 6月24日 発売（ダウンロード版） 9月17日 発売予定（パッケージ版） 価格：5,990円

セガは、Nintendo Switch 2用新境地アクションアドベンチャー「ソニックフロンティア 超・デラックス」を本日6月24日に発売した。価格は5,990円。

2022年11月に発売された「ソニックフロンティア」のSwitch2版がサプライズ発表。Switch2の性能にあわせて、より美しく滑らかなゲームプレイが可能となっており、グラフィックを重視するモードとフレームレートを重視するモードを選択できる。

また、他機種版で配信された全3回の無料大型アップデートや無料DLCを収録するほか、デジタルデラックス版の特典も含まれている。既に「ニンテンドーeショップ」にてダウンロード版が販売されているほか、9月17日にはパッケージ版の発売も予定されている。

さらに、今回のSwitch2版の発売とともに、既存のプラットフォームでも「ソニックフロンティア」デジタル版の販売価格を改定。通常版は4,990円（旧価格：6,589円）、デジタルデラックス版は5,990円（旧価格：7,689円）となり、お求めやすい新価格となった。

(C)SEGA

