¡ÚËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡Û£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥á¥Ã¥·£²¥´¡¼¥ë¤Î¼ÁÌä¤òàµñÈÝá¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÅÜ¤ê¤è¤¦¤À¡ª¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°£ËÁÈÂè£²Àï¡Ê£²£³Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ò£µ¡½£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê£´£±¡á¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ëµ¯¤¤¿°ìËë¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ï¡¢¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¬µó¤¬¤ë¤È¡Ö¤É¤¦Åú¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤éºÇ¹â¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖºòÆü¥á¥Ã¥·¤¬£²¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡Ä¡×¤ÈÂ¾¤Îµ¼Ô¤¬¼ÁÌä¤ò¸À¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤½¤Îµ¼Ô¤«¤é»ëÀþ¤òÈ¿¤é¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¼¡¤Î¼ÁÌä¤òÂ¥¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤òÆ±»æ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¤Ê¤ó¤ÆÅÜ¤ê¤è¤¦¤À¡ª¡¡¥ì¥ª¡¦¥á¥Ã¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ºÝ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯£²¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÏÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤¬¤½¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£