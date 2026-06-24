工藤静香、アスリート並みバキバキ腹筋披露 女王に扮した新曲「Dynamic」MV公開
【モデルプレス＝2026/06/24】歌手の工藤静香が、6月24日に新作アルバム『Dynamic』をリリース。またアルバムタイトル楽曲「Dynamic」のミュージックビデオも公開された。
【写真】キムタクの56歳妻、アスリート並みのバキバキ腹筋披露
「Dynamic」が収録されているアルバムは、デビュー39年目を迎える彼女が「ロック」をコンセプトイメージに掲げた、2年ぶり19枚目となるオリジナルアルバム。楽曲「Dynamic」のミュージックビデオは、工藤本人が「異次元・異空間」をリクエストして撮影が行われ、派手で見応えのある世界観の映像に仕上げられてる。
エキゾチックな黄金の宮殿で女王に扮した工藤が、煌びやかで妖艶な世界観を醸し出している。別のシーンでは、キレのあるラップを披露したかと思えば、ダンサーを従え黒のクロップド丈トップスにワイドパンツを合わせた衣装で登場。引き締まったアスリート並みのバキバキの腹筋を披露した工藤のダンスシーンも見どころたなっている。
アルバム『Dynamic』は、デビュー39年目を迎える彼女が、「ロック」をテーマに掲げたエネルギッシュな意欲作。工藤の持つしなやかな強さやエッジの効いたビジュアル・オーラを最大限に引き出した世界観に仕上がっている。豪華制作陣も話題になっており音楽シーンを牽引する気鋭アーティストたちが楽曲を提供し、新たな化学反応を生み出している。工藤は6月28日の静岡公演から9月5日の東京・NHKホールまで全国13ヶ所を廻る全国ツアーをスタートする。（modelpress編集部）
工藤静香『Dynamic』完全受注生産限定盤（CD＋特典）
2026年6月24日発売
【完全受注生産限定盤特典】
1.トラベルポーチ（幅300mm×高さ280mm×奥行110mm）
2.マルチポーチ（幅150mm×高さ140mm×奥行65mm）
3.オリジナルアクリルスタンド（Type-B）＆アクリルキーホルダー
4.スペシャルフォトブック
5.豪華特殊パッケージ仕様
【収録楽曲】全10曲
01.「supercar」作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺剛
02.「FLYER」作詞：愛絵理 作曲・編曲：宮崎諒-amazuti-
03.「Tequila」作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥、常田真太郎 編曲：スキマスイッチ
04.「今だけ」作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈
05.「()つける？」（※読み：かっこつける）作詞：花村想太、MEG.ME 作曲：花村想太、MEG.ME、Louis 編曲：MEG.ME、Louis
06.「warrior」作詞：愛絵理 作曲・編曲：田中明仁
07.「Dodge」作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基
08.「Dynamic」作詞：愛絵理 作曲：Scott Russell Stoddart／JJean／Justin Reinstein 編曲：Scott Russell Stoddart
09.「魔法のスパイス」作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥 編曲：常田真太郎
10.「凛」作詞・作曲：柳沢亮太（SUPER BEAVER）編曲：宮崎諒-amazuti-
【工藤静香『Dynamic』通常版（CD only）】
2026年6月24日発売
【通常版特典】オリジナルアクリルスタンド(Type-A)
【収録楽曲】全10曲
01.「supercar」作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺剛
02.「FLYER」作詞：愛絵理 作曲・編曲：宮崎諒-amazuti-
03.「Tequila」作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥、常田真太郎 編曲：スキマスイッチ
04.「今だけ」作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈
05.「()つける？」（※読み：かっこつける）作詞：花村想太、MEG.ME 作曲：花村想太、MEG.ME、Louis 編曲：MEG.ME、Louis
06.「warrior」作詞：愛絵理 作曲・編曲：田中明仁
07.「Dodge」作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基
08.「Dynamic」作詞：愛絵理 作曲：Scott Russell Stoddart／JJean／Justin Reinstein 編曲：Scott Russell Stoddart
09.「魔法のスパイス」作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥 編曲：常田真太郎
10.「凛」作詞・作曲：柳沢亮太（SUPER BEAVER）編曲：宮崎諒-amazuti-
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【写真】キムタクの56歳妻、アスリート並みのバキバキ腹筋披露
◆工藤静香、新曲「Dynamic」MV公開
「Dynamic」が収録されているアルバムは、デビュー39年目を迎える彼女が「ロック」をコンセプトイメージに掲げた、2年ぶり19枚目となるオリジナルアルバム。楽曲「Dynamic」のミュージックビデオは、工藤本人が「異次元・異空間」をリクエストして撮影が行われ、派手で見応えのある世界観の映像に仕上げられてる。
アルバム『Dynamic』は、デビュー39年目を迎える彼女が、「ロック」をテーマに掲げたエネルギッシュな意欲作。工藤の持つしなやかな強さやエッジの効いたビジュアル・オーラを最大限に引き出した世界観に仕上がっている。豪華制作陣も話題になっており音楽シーンを牽引する気鋭アーティストたちが楽曲を提供し、新たな化学反応を生み出している。工藤は6月28日の静岡公演から9月5日の東京・NHKホールまで全国13ヶ所を廻る全国ツアーをスタートする。（modelpress編集部）
◆工藤静香「Dynamic」概要
工藤静香『Dynamic』完全受注生産限定盤（CD＋特典）
2026年6月24日発売
【完全受注生産限定盤特典】
1.トラベルポーチ（幅300mm×高さ280mm×奥行110mm）
2.マルチポーチ（幅150mm×高さ140mm×奥行65mm）
3.オリジナルアクリルスタンド（Type-B）＆アクリルキーホルダー
4.スペシャルフォトブック
5.豪華特殊パッケージ仕様
【収録楽曲】全10曲
01.「supercar」作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺剛
02.「FLYER」作詞：愛絵理 作曲・編曲：宮崎諒-amazuti-
03.「Tequila」作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥、常田真太郎 編曲：スキマスイッチ
04.「今だけ」作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈
05.「()つける？」（※読み：かっこつける）作詞：花村想太、MEG.ME 作曲：花村想太、MEG.ME、Louis 編曲：MEG.ME、Louis
06.「warrior」作詞：愛絵理 作曲・編曲：田中明仁
07.「Dodge」作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基
08.「Dynamic」作詞：愛絵理 作曲：Scott Russell Stoddart／JJean／Justin Reinstein 編曲：Scott Russell Stoddart
09.「魔法のスパイス」作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥 編曲：常田真太郎
10.「凛」作詞・作曲：柳沢亮太（SUPER BEAVER）編曲：宮崎諒-amazuti-
【工藤静香『Dynamic』通常版（CD only）】
2026年6月24日発売
【通常版特典】オリジナルアクリルスタンド(Type-A)
【収録楽曲】全10曲
01.「supercar」作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺剛
02.「FLYER」作詞：愛絵理 作曲・編曲：宮崎諒-amazuti-
03.「Tequila」作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥、常田真太郎 編曲：スキマスイッチ
04.「今だけ」作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈
05.「()つける？」（※読み：かっこつける）作詞：花村想太、MEG.ME 作曲：花村想太、MEG.ME、Louis 編曲：MEG.ME、Louis
06.「warrior」作詞：愛絵理 作曲・編曲：田中明仁
07.「Dodge」作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基
08.「Dynamic」作詞：愛絵理 作曲：Scott Russell Stoddart／JJean／Justin Reinstein 編曲：Scott Russell Stoddart
09.「魔法のスパイス」作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥 編曲：常田真太郎
10.「凛」作詞・作曲：柳沢亮太（SUPER BEAVER）編曲：宮崎諒-amazuti-
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