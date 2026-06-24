佐久間宣行、『もっちゅりん』巡って後悔「めちゃくちゃ食べたかったんですけど…」
テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、23日放送のテレビ東京『伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評』（火曜 深1：30）に出演。ミスタードーナツの人気商品『もっちゅりん』について語った。
【画像】人気の『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法
番組では終盤、伊集院光らが『もっちゅりん』の話題に花を咲かせた。佐久間氏は「金曜日にカッコつけちゃったんですよね」と切り出した。
YouTubeの撮影を大人数でやっている際、差し入れで買ってきた人がいたという。佐久間氏は「本当に食べたかったの」というが、「ぱーてぃーちゃんとか若手芸人がいて『おっ！もっちゅりんだ！』ってなっていて、めちゃくちゃ食べたかったんですけど『それ若手で食べた方がいいよ』つって食えなかったんすよ」と話した。
その後も「食いたかったぁ…目の前にあったのに…」と悔しさをにじませていた。
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番組では終盤、伊集院光らが『もっちゅりん』の話題に花を咲かせた。佐久間氏は「金曜日にカッコつけちゃったんですよね」と切り出した。
YouTubeの撮影を大人数でやっている際、差し入れで買ってきた人がいたという。佐久間氏は「本当に食べたかったの」というが、「ぱーてぃーちゃんとか若手芸人がいて『おっ！もっちゅりんだ！』ってなっていて、めちゃくちゃ食べたかったんですけど『それ若手で食べた方がいいよ』つって食えなかったんすよ」と話した。
その後も「食いたかったぁ…目の前にあったのに…」と悔しさをにじませていた。