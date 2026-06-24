40歳・長谷川潤、車横でビキニから生着替え ヘルシー美ボディに驚嘆の声「着替えが世界一カッコいい」「何してても美しい」
モデルの長谷川潤（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿から着替える様子を大胆に公開し、その姿に称賛する声が続々集まっている。
【動画】「着替えが世界一カッコいい」ビキニ→ラフな私服へ着替える長谷川潤
長谷川は「Summer」とつづり、車のドアを開け放ったオープンな空間で着替えていく動画を披露。カーキ色のビキニからデニム、タンクトップ、スウェットへとラフな装いに着替えていく姿が捉えられており、引き締まったヘルシーな美ボディを大胆に披露した。
髪をかき上げる無造作ヘアや、飾らない自然体の美貌に「何してても美しい」「着替えが世界一カッコいい」「シンプルなのにお洒落」「ヘルシーボディ」「美人すぎる」「美しすぎて見惚れた…」「まいったぜ。どうやら神様は、絶世の美女を創っちまったようだぜ」などと、ファンから称賛する声が寄せられていた。
【動画】「着替えが世界一カッコいい」ビキニ→ラフな私服へ着替える長谷川潤
長谷川は「Summer」とつづり、車のドアを開け放ったオープンな空間で着替えていく動画を披露。カーキ色のビキニからデニム、タンクトップ、スウェットへとラフな装いに着替えていく姿が捉えられており、引き締まったヘルシーな美ボディを大胆に披露した。
髪をかき上げる無造作ヘアや、飾らない自然体の美貌に「何してても美しい」「着替えが世界一カッコいい」「シンプルなのにお洒落」「ヘルシーボディ」「美人すぎる」「美しすぎて見惚れた…」「まいったぜ。どうやら神様は、絶世の美女を創っちまったようだぜ」などと、ファンから称賛する声が寄せられていた。