40歳・長谷川潤、車横でビキニから生着替え ヘルシー美ボディに驚嘆の声「着替えが世界一カッコいい」「何してても美しい」

40歳・長谷川潤、車横でビキニから生着替え ヘルシー美ボディに驚嘆の声「着替えが世界一カッコいい」「何してても美しい」