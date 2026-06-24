「高額医療費給付の手続き」市役所職員かたる詐欺　さらに警察装い追加振込させる巧妙手口　高齢男性約400万円被害

愛知県の70代男性が、市役所職員を名乗る男から高額医療費の還付手続きがあると嘘の電話を受け、約200万円を振り込んだ。その後、警察に相談した翌日に警察を装った電話でさらに約200万円を振り込み、被害額は約400万円に上ったという。

市役所職員かたる電話

約400万円の還付金詐欺の被害に遭った、愛知県に住む70代の男性。

警察に相談した後も金銭をだまし取られたという巧妙な詐欺の手口について「『すごく大変なことになりますよ』というわけです」と証言した。

3月、市役所の年金保険課の職員を名乗る男から「高額医療費給付の手続きがされていない。期限が切れているが、ATMで手続きできる」と電話がかかってきた。

入院中の妻のことだと思い、言われるがままATMへ行き、現金約200万円を振り込んでしまった。

警察相談後に“警察名乗る電話”また被害

その直後、だまされた可能性に気付き警察へ相談。

翌日、今度は警察を名乗る電話で「振り込みの解除の手続きをしてほしい」と言われたという。

しかし、実は警察を装った詐欺グループからの電話だった。

前の日に警察に相談していたこともあり、本物だと信じてしまった男性は、さらに約200万円振り込んだ。

詐欺に遭った70代の男性は「『愛知県警です』と言われて、前日に警察署に相談に行ったので『その関係だな』とその時点で思っちゃった。言葉巧みですよね。ただ自分もばかだなと思いましたね」と話している。

警察は、知らない番号からの電話には出ないなど、詐欺への警戒を呼びかけている。

（「イット！」6月23日放送より）