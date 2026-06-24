セガ・ミュージックは、アーケード版『GPライダー』の35周年を記念したCD『GP Rider - 35th Anniv. Album -』を、7月30日に発売する。

『GPライダー』は、500ccバイクのワールドグランプリを題材にしたレースゲームとして、1990年10月にセガよりアーケードで稼働を開始した作品。二人同時プレイによる通信対戦を実装し、デッドヒートが繰り広げられたタイトルである。

本アルバムには、光吉猛修、Hiro師匠、高木保浩らが手掛けた1990年稼働のアーケード版より14トラック、1993年発売の海外マスターシステム移植版（日本未発売）より6トラック、1994年発売のゲームギア移植版より10トラックを、それぞれ実機から新規録音を行ったうえで収録する。海外マスターシステム移植版およびゲームギア移植版の音源が商品化されるのは今回が初となる。

さらに、本アルバムのために制作されたアレンジバージョン4トラックを含む、全34トラックを収録。ハイライトとなるのは、アーケード版の人気3楽曲を3組のクリエイターがそれぞれのアプローチでアレンジしたSpecial Bonus Trackだ。

光吉猛修の記念すべきデビュー作にしてオートマチック曲である「Time Attack Vo Arr Ver. -Ride the Game!-」（原作詞：きむらあかね／訳詩：海田明里／歌唱：光吉猛修&きむらあかね）、Hiro師匠によるマニュアル曲「Be Over -Hiro Arr Ver.-」、元S.S.T.BAND/B-univの並木“Mickey”晃一によるアレンジで通信対戦曲「The Perfect Power -Mickey Arr Ver.-」が収録される。

なお、ブックレットには光吉猛修、Hiro師匠、高木保浩、並木“Mickey”晃一のコメントも掲載される。本アルバムはHiro師匠監修による2026年版の最新レコーディング&マスタリングで制作されている。

音楽配信サービスによるデジタル版には、Special Bonus Trackおよびブックレットは含まれない。

（文＝リアルサウンドテック編集部）