東京V稲見哲行が徳島へ完全移籍「自分の人生はチャレンジの連続です」
東京ヴェルディは24日、MF稲見哲行(27)が徳島ヴォルティスへ完全移籍することを発表した。
稲見は明治大から東京Vに加入し、J1通算39試合とJ2通算40試合4得点を記録した。今季はJ1百年構想リーグで5試合の出場だった。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽東京V
「大卒で加入してから5シーズン。J2時代からヴェルディのために全力で闘ったすべての経験が、選手としても人としても、僕を大きく成長させてくれました。自分の人生はチャレンジの連続です。さらに強くなるために、そして応援してくださる皆さんに成長した姿を見せるために、覚悟を持って新しい挑戦に向かっていきます」
「アカデミー出身ではありませんが、プロキャリアをスタートさせた東京ヴェルディは、僕にとって一生特別な、大切なクラブです。4年半、本当にありがとうございました。行ってきます!」
▽徳島
「徳島が目指す目標に向かって、自分のこれまでの経験と、持てるすべての力を注ぎ込む覚悟で決断しました。どんな苦しい状況でもチームのために身体を張り、闘う姿を皆さんにお見せすることを約束します。ピッチで自分の価値を証明し、いち早く皆さんに認めてもらえるよう、全力で突き進みます。徳島ヴォルティスに関わるすべての皆さんと共に闘い、多くの喜びを分かち合いたいです。J1昇格そして優勝へ向けて共に闘いましょう。よろしくお願いいたします」
稲見は明治大から東京Vに加入し、J1通算39試合とJ2通算40試合4得点を記録した。今季はJ1百年構想リーグで5試合の出場だった。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽東京V
「大卒で加入してから5シーズン。J2時代からヴェルディのために全力で闘ったすべての経験が、選手としても人としても、僕を大きく成長させてくれました。自分の人生はチャレンジの連続です。さらに強くなるために、そして応援してくださる皆さんに成長した姿を見せるために、覚悟を持って新しい挑戦に向かっていきます」
▽徳島
「徳島が目指す目標に向かって、自分のこれまでの経験と、持てるすべての力を注ぎ込む覚悟で決断しました。どんな苦しい状況でもチームのために身体を張り、闘う姿を皆さんにお見せすることを約束します。ピッチで自分の価値を証明し、いち早く皆さんに認めてもらえるよう、全力で突き進みます。徳島ヴォルティスに関わるすべての皆さんと共に闘い、多くの喜びを分かち合いたいです。J1昇格そして優勝へ向けて共に闘いましょう。よろしくお願いいたします」