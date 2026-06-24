VANLINKS株式会社は、NANLUXの小型LEDスポットライト「Evoke 5C」を6月24日（水）に発売した。

重さ160gと小型・軽量なフルカラーLEDスポットライト。8色（ディープレッド、レッド、アンバー、ライム、グリーン、シアン、ブルー、インディゴ）の発光素子を組み合わせた「Nebula C8」ライトエンジンを搭載しており、1,000K～20,000Kの広い色温度範囲と高い色再現性を実現。また、±200のG/M調整にも対応する。

平均CRI 98、平均TLCI 98の高い演色性能を備え、CCT、HSI、HSIW、RGBW、XY座標、Gel、Effectの7種類のライティングモードを搭載した。

電源は内蔵バッテリーに加え、USB Type-Cによる給電が可能。

マグネット式アクセサリーシステムを採用し、素早く着脱できる14種類の専用アクセサリーを用意。本体はIP67規格の防じん・防滴性能を備え、オプションの水中ハウジングを使用すると、水深30mまでの水中撮影に対応する。

本体操作のほか、NANLINKアプリを利用した遠隔操作にも対応。

オプションのDMXアダプターやMagnetic CRMX Moduleを使用することで、DMX/RDMやLumenRadio CRMXによるリモート制御も行える。

ディフューザーやヨークを同梱した基本セット「NANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light」のほか、フレネルレンズやバッテリーグリップを追加した「NANLUX Evoke 5C Kit LED Full-color Spot Light」を用意。

また、多灯環境向けに本体8台と各種アクセサリーをセットにした「NANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light 8Kit」も展開する。

このほか、バーンドア、スヌート、ソフトドームをセットにしたアクセサリーキット「Evoke 5C Lighting Modifier Kit」も用意する。

NANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light

NANLUX Evoke 5C Kit LED Full-color Spot Light

NANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light 8Kit

Evoke 5C Lighting Modifier Kit

Evoke 5C Underwater Housing

主な仕様

価格

定格出力：6W 入力電圧：DC 5V/2A 色温度：1,000K～20,000K G/M調整：±200 CRI：平均98 TLCI：平均98 照度：5,970lx（0.3m、5,600K時） 防じん・防滴性能：IP67（水中ハウジング使用時は最大30mまで対応） バッテリー駆動時間：約50分（内蔵バッテリー、100%輝度時）、約4.2時間（Battery Grip装着時、100%輝度時） 制御方法：本体操作、NANLINKアプリ、NFC、DMX/RDM（DMXアダプター使用時）、LumenRadio CRMX（Evoke 5C Magnetic CRMX Module使用時） 外形寸法：56×44×45mm 重量：160gNANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light：4万1,800円 NANLUX Evoke 5C Kit LED Full-color Spot Light：4万9,500円 NANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light 8Kit：55万円 Evoke 5C Magnetic E27 Socket Adapter：5,500円 Evoke 5C Magnetic Battery Grip：4,400円 Evoke 5C Magnetic Fresnel Lens：1万5,400円 Evoke 5C Magnetic CRMX Module：1万5,400円 Magnetic Yoke for Evoke 5C：4,950円 Evoke 5C Projection Attachment 15°-35°：1万6,500円 Evoke 5C Underwater Housing：3,300円 Evoke 5C Magnetic Spot Beam Lens：4,400円 Evoke 5C Lighting Modifier Kit：4,950円