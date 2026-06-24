NANLUXブランドの超小型「手持ち」スポットライト 8色発光素子のフルカラーLED 水中での運用も
VANLINKS株式会社は、NANLUXの小型LEDスポットライト「Evoke 5C」を6月24日（水）に発売した。
重さ160gと小型・軽量なフルカラーLEDスポットライト。8色（ディープレッド、レッド、アンバー、ライム、グリーン、シアン、ブルー、インディゴ）の発光素子を組み合わせた「Nebula C8」ライトエンジンを搭載しており、1,000K～20,000Kの広い色温度範囲と高い色再現性を実現。また、±200のG/M調整にも対応する。
平均CRI 98、平均TLCI 98の高い演色性能を備え、CCT、HSI、HSIW、RGBW、XY座標、Gel、Effectの7種類のライティングモードを搭載した。
電源は内蔵バッテリーに加え、USB Type-Cによる給電が可能。
マグネット式アクセサリーシステムを採用し、素早く着脱できる14種類の専用アクセサリーを用意。本体はIP67規格の防じん・防滴性能を備え、オプションの水中ハウジングを使用すると、水深30mまでの水中撮影に対応する。
本体操作のほか、NANLINKアプリを利用した遠隔操作にも対応。
オプションのDMXアダプターやMagnetic CRMX Moduleを使用することで、DMX/RDMやLumenRadio CRMXによるリモート制御も行える。
ディフューザーやヨークを同梱した基本セット「NANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light」のほか、フレネルレンズやバッテリーグリップを追加した「NANLUX Evoke 5C Kit LED Full-color Spot Light」を用意。
また、多灯環境向けに本体8台と各種アクセサリーをセットにした「NANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light 8Kit」も展開する。
このほか、バーンドア、スヌート、ソフトドームをセットにしたアクセサリーキット「Evoke 5C Lighting Modifier Kit」も用意する。
NANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light
NANLUX Evoke 5C Kit LED Full-color Spot Light
NANLUX Evoke 5C LED Full-color Spot Light 8Kit
Evoke 5C Lighting Modifier Kit
Evoke 5C Underwater Housing