DEEN、オリジナルアレンジによる新録ベストアルバム第2弾が発売決定

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DEENが、オリジナルアレンジによる全曲新録音ベストアルバムの第2弾『DEEN The Best DX II ～Basic to Respect～』を9月2日に発売することが決定した。

■本人出演のCMが大量オンエア中の話題の新曲「Happy Smile」のスタジオ音源を初収録

2023年にデビュー30周年を記念してリリースされた『DEEN The Best DX ～Basic to Respect～』に続く第2弾となる本作は、オリジナルのアレンジはそのままに、現在のDEENのパフォーマンスにアップデートされた究極のベストアルバム。

第1弾に収録の「このまま君だけを奪い去りたい」のMVが3,500万回超えを記録した大ヒットしたアルバムの待望の続編で、今回の収録曲も全曲がタイアップ付きのヒットシングルばかり。1990年代～2000年までDEENが20世紀にリリースしたシングルは、この2部作で全曲網羅できる。

さらに、本人出演のCMが大量オンエア中の話題の新曲「Happy Smile」もスタジオ音源初収録。この楽曲は4月に行われた満員の日本武道館公演でも披露され、ファンから音源化の要望が殺到していた。

完全生産限定盤は『DEEN The Best DX』の2部作を高品質Blu-Spec CD2で完全収録した、Photo ＆ History Book付きの豪華仕様4枚組。初回生産限定盤は特典Blu-ray付きとなる。

本アルバムを引っさげたプレミアムライブの開催も決定。神奈川と京都の2会場にて3公演が開催される。このライブ会場限定でもらえる特典の引換券がアルバム『DEEN The Best DX II ～Basic to Respect～』の全形態対象で封入。こちらもぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live ＆ all clips-』

2026.09.02 ON SALE

ALBUM『DEEN The Best DX II ～Basic to Respect～』

■ライブ情報

『DEEN THE BEST DX II ～YOKOSUKA ＆ KYOTO～』

09/21（月・祝）神奈川・よこすか芸術劇場 大ホール

09/26（土）京都・京都劇場

09/27（日）京都・京都劇場

■関連リンク

DEEN OFFICIAL SITE

http://www.deen.gr.jp/