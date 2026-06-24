名倉潤＆渡辺満里奈、16歳長女の誕生日を祝福 仲良し家族ショットを公開「ステキな写真」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。16歳の誕生日を迎えた長女を家族でお祝いした様子を公開した。
【写真】「ステキな写真」名倉潤＆渡辺満里奈、16歳長女らと仲良し家族ショット
誕生日当日は不在の長女のため早めにお祝いしたといい、長女、妻でタレントの渡辺満里奈（55）らとの家族集合ショットやバースデーケーキを投稿。
長女へ「まだまだ、生意気な所もあるけど、これからも人に優しく素敵な女性になってね いろんな事いっぱい乗り越えて行こう パパは全力でサポートするからね 愛してるよ」と愛情あふれるメッセージを送った。
この投稿には、「娘さんのお誕生日おめでとうございます」「ステキな写真」「親バカ投稿待ってました」などの声が寄せられている。
名倉と渡辺は2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女を出産している。
【写真】「ステキな写真」名倉潤＆渡辺満里奈、16歳長女らと仲良し家族ショット
誕生日当日は不在の長女のため早めにお祝いしたといい、長女、妻でタレントの渡辺満里奈（55）らとの家族集合ショットやバースデーケーキを投稿。
長女へ「まだまだ、生意気な所もあるけど、これからも人に優しく素敵な女性になってね いろんな事いっぱい乗り越えて行こう パパは全力でサポートするからね 愛してるよ」と愛情あふれるメッセージを送った。
この投稿には、「娘さんのお誕生日おめでとうございます」「ステキな写真」「親バカ投稿待ってました」などの声が寄せられている。
名倉と渡辺は2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女を出産している。