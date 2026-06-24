Kis-My-Ft2玉森裕太、最も記憶力が優れているメンバー明かす 『月刊TVガイド』表紙＆巻頭グラビア登場
6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、きょう24日発売の『月刊TVガイド2026年8月号』（東京ニュース通信社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【写真】かわいい！エプロンを着てフライパン＆フライ返しを持つ増田俊樹
7月5日スタートの主演ドラマ『マイ・フィクション』で演じる、“ある日突然、周囲から自分の存在を忘れられてしまう男”という衝撃的な役どころにちなみ、“一変する世界”をテーマにした幻想的な撮影に挑戦した。
グラビアでは、黒い世界と白い世界の2パターンを展開。黒い羽根が舞う中でたたずむ姿や、白い手袋を口元や頬に近づけるショット、白いソファの上で横たわるカット、白い布をまとったポーズなど、美しさと透明感が際立つビジュアルに仕上がっている。
撮影中の玉森は、「こういう手の位置がよいですか？」「体の角度はこっちでよいですか？」と細かく確認しながら臨み、スムーズに撮影を進行。
インタビューでは、“記憶”に隠された真実をめぐるドラマの内容にちなみ、台本を覚える際の工夫や、自身の最も古い記憶について語ったほか、Kis-My-Ft2の中で最も記憶力が優れているメンバーについても明かしている。
今号では夏ドラマ特集も充実。「クリエーターの“野心”と“企み”で選ぶ『期待度ランキング』」と「大関係図」を掲載するほか、『GTO』の反町隆史、『クロスロード〜救命救急の約束〜』の今田美桜、磯村勇斗、寛一郎、泉澤祐希、『さよならノワール』の小池栄子、北香那、『ファーストクライ母子救命救急班』の比嘉愛未、松島聡、『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』の横山裕、関水渚らが登場する。
さらに、Snow Manの宮舘涼太を特集。レギュラーラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』への独占潜入企画では、ティータイムを楽しむ“舘様”のロイヤルな魅力を紹介するほか、「日本公演40周年記念ディズニー・オン・アイス“Let's Party!”」で共演する関根勤、関根麻里とのグラビアも掲載。また、「『黒牢城』ジャパンプレミアレッドカーペットセレモニー」の模様も届ける。
EBiDANからは超特急のカイ、ユーキ、シューヤ、マサヒロ、M!LKの吉田仁人、原因は自分にある。の武藤潤が登場。なにわ男子の高橋恭平と長尾謙杜は、ニューアルバム「ND5」にちなみ、より大人の魅力を見せるエレガントなグラビアを披露し、「なにわ男子の楽曲ベスト5」も発表している。
そのほか、こっちのけんと＆リアルピース、櫻井翔、原嘉孝、石川祐希、西田有志、高橋藍（※高＝はしごだか）、佐藤勝利、原菜乃華、中島健人、長濱ねる、藤井流星、小瀧望、高地優吾（※高＝はしごだか）、戸次重幸、菅田琳寧、真弓孟之、千井野空翔、竹村実悟らのエンタメ・グラビアも掲載。加えて、嵐の「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」ライブリポートなども収録される。5人の思いが詰まったラストライブの名場面とあいさつ全文を掲載した永久保存版の内容となっている。
【写真】かわいい！エプロンを着てフライパン＆フライ返しを持つ増田俊樹
7月5日スタートの主演ドラマ『マイ・フィクション』で演じる、“ある日突然、周囲から自分の存在を忘れられてしまう男”という衝撃的な役どころにちなみ、“一変する世界”をテーマにした幻想的な撮影に挑戦した。
グラビアでは、黒い世界と白い世界の2パターンを展開。黒い羽根が舞う中でたたずむ姿や、白い手袋を口元や頬に近づけるショット、白いソファの上で横たわるカット、白い布をまとったポーズなど、美しさと透明感が際立つビジュアルに仕上がっている。
インタビューでは、“記憶”に隠された真実をめぐるドラマの内容にちなみ、台本を覚える際の工夫や、自身の最も古い記憶について語ったほか、Kis-My-Ft2の中で最も記憶力が優れているメンバーについても明かしている。
今号では夏ドラマ特集も充実。「クリエーターの“野心”と“企み”で選ぶ『期待度ランキング』」と「大関係図」を掲載するほか、『GTO』の反町隆史、『クロスロード〜救命救急の約束〜』の今田美桜、磯村勇斗、寛一郎、泉澤祐希、『さよならノワール』の小池栄子、北香那、『ファーストクライ母子救命救急班』の比嘉愛未、松島聡、『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』の横山裕、関水渚らが登場する。
さらに、Snow Manの宮舘涼太を特集。レギュラーラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』への独占潜入企画では、ティータイムを楽しむ“舘様”のロイヤルな魅力を紹介するほか、「日本公演40周年記念ディズニー・オン・アイス“Let's Party!”」で共演する関根勤、関根麻里とのグラビアも掲載。また、「『黒牢城』ジャパンプレミアレッドカーペットセレモニー」の模様も届ける。
EBiDANからは超特急のカイ、ユーキ、シューヤ、マサヒロ、M!LKの吉田仁人、原因は自分にある。の武藤潤が登場。なにわ男子の高橋恭平と長尾謙杜は、ニューアルバム「ND5」にちなみ、より大人の魅力を見せるエレガントなグラビアを披露し、「なにわ男子の楽曲ベスト5」も発表している。
そのほか、こっちのけんと＆リアルピース、櫻井翔、原嘉孝、石川祐希、西田有志、高橋藍（※高＝はしごだか）、佐藤勝利、原菜乃華、中島健人、長濱ねる、藤井流星、小瀧望、高地優吾（※高＝はしごだか）、戸次重幸、菅田琳寧、真弓孟之、千井野空翔、竹村実悟らのエンタメ・グラビアも掲載。加えて、嵐の「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」ライブリポートなども収録される。5人の思いが詰まったラストライブの名場面とあいさつ全文を掲載した永久保存版の内容となっている。