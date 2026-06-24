【NASCAR】第17戦 Anduril 250（日本時間6月22日／サンディエゴ・ストリート・コース）

【実際の映像】逆向きでピットへ向かうまさかの光景

全米で高い人気を誇るストックカーレース・NASCAR（ナスカー）の第17戦、大荒れの展開となったレースで、クラッシュに巻き込まれたマシンが「逆走」でピットロードへ進入するまさかの光景が広がり、放送席やファンを驚かせる一幕があった。

アクシデントが発生したのは31周目、先頭集団が激しいトップ争いを展開している最中だった。ターン1に差し掛かったところで、オースティン・ヒルのマシンが曲がりきれずに急減速。これに端を発し、後続を走っていた97号車のシェーン・ヴァン・ギスバーゲン（SVG）のシボレーが追突し、周囲を巻き込むマルチクラッシュへと発展してしまった。

この追突により、SVGのマシンのフロント部分は大きなダメージを負うこととなった。しかし、驚きの光景は直後に訪れる。なんとSVGは、破損したシボレーの向きを変えると、そのままコースを逆走する形でピットロードへと入っていったのだ。

通常ではあり得ない光景に解説者も驚き

これには中継で解説を務めたジャック・アマノ氏も「逆向きにピットへ向かっていますね！」と、その通常ではあり得ない光景に驚きを隠せない様子で言及していた。

この衝撃的なシーンを目撃したファンからも、「え、逆走？」「逆走ピットイン！？」「いいのか？」といった困惑の声が殺到。一方で、ストリートコースの特性を踏まえ、「1周が長いから逆走したほうが近いんだろうね」と、マシンの深刻なダメージを考慮し、リタイア前提で最短ルートを選んだドライバーの咄嗟の判断に納得するコメントも寄せられていた。

ロードコースマイスターとして知られ、このレースで優勝候補と目されたSVGは、このアクシデントにより無念のリタイアに終わった。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）