俳優の内藤剛志が２３日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、明石家さんまと共演した時に言われたショックなひと言を明かした。

まずは、この日のゲストの高橋成美が、テレビのアシスタントをした時に失敗し、落ち込んでいたときに村上信五からかけられた言葉を紹介。「うまくできなくて、落ち込んでたら、途中でどうしたの？って。ミスしちゃってと言ったら『それはミスじゃない。オレが絶対にミスにしないから』って言ってくれて」と言い、他の出演者からは「かっこいい」「キュンとしますね」などの声が上がった。

すると内藤が「さんまさんは、何回か共演しましたが、オレがミスを出すとエラいこと言いますやん」と言い、「『あんた、俳優ちゃいますの？』って。何度言われたか」とさんまから言われた強烈なひと言を明かした。

「さんまさんは基本的にＮＧを出さない」といい、「オレらは一生懸命覚えるから、ミスがあると指さして笑う。『あんた、役者でっか？』ってずっと言う」とここぞとばかりに訴え。さんまは「フォローや大丈夫？なんて絶対言わない。ミスしたらつつき倒す」と笑わせていた。