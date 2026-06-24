接客なしで500点を自由試着できる3日間！ 「ジュエルーム in 名古屋」

記事ポイント K18・プラチナ・天然ダイヤモンド500点以上をスタッフ接客なしで自由試着2026年7月10日〜12日、アルベホール名古屋で3日間限定開催入場無料・購入不要で着け心地と輝きを直接確認可能 K18・プラチナ・天然ダイヤモンド500点以上をスタッフ接客なしで自由試着2026年7月10日〜12日、アルベホール名古屋で3日間限定開催入場無料・購入不要で着け心地と輝きを直接確認可能

オレフィーチェが、500点以上のジュエリーを自由に試着できる体験イベント「ジュエルーム in 名古屋」を2026年7月10日（金）から12日（日）の3日間、愛知県名古屋市のアルベホール名古屋で開催します。

前回2024年10月の名古屋開催では100組以上が来場し、東海エリアからの好評を受けて再開催が決まりました。

「ジュエルーム in 名古屋」

イベント名：ジュエルーム in 名古屋開催日：2026年7月10日（金）〜7月12日（日）開催時間：7月10日（金）16時開場／19時閉場（最終入場18時）／7月11日（土）11時開場／19時閉場（最終入場18時）／7月12日（日）11時開場／17時閉場（最終入場16時）会場：アルベホール名古屋（愛知県名古屋市東区東桜1丁目3-8 ヴェッセル丸杉ビル B1F）アクセス：名古屋市営名城線久屋大通駅 徒歩3分、名古屋市営東山線栄駅 徒歩10分入場料：無料展示数：500点以上

「毎日に本物の輝きを」をコンセプトに掲げるオレフィーチェは、2009年に誕生した日本のジュエリーブランドです。

イタリア語で「金銀細工師」を意味するブランド名のもと、K18・プラチナ・天然ダイヤモンドにこだわったジュエリーを、宝石の仕入れから製造・販売まで自社グループで一貫して手がけています。

「ジュエルーム」はそのオレフィーチェが全国各地で開催している完全セルフサービス型の試着イベントで、大阪・広島・福岡など各都市での開催実績があります。

500点以上のジュエリー

展示ラインナップ：リング、ネックレス、ピアスほか人気商品から新作まで500点以上

会場には、オレフィーチェの人気商品から新作まで500点以上のジュエリーが並びます。

普段はオンラインショップでしか見られない商品を、実際に手に取って確かめられるのが大きな魅力。

立体的なリボンモチーフが印象的な「レガトゥーラ」シリーズや、輝きとボリューム感を兼ね備えた「ラウラ」シリーズなど、日常に寄り添うラインナップが充実しています。

ダイヤモンドやK18素材の質感は画面では伝わりにくく、実際に指に通したときの重さ・光の反射・肌なじみは試着してはじめてわかるものです。

手持ちのジュエリーとのコーディネートは、その場で重ね付けしながら合わせられます。

完全セルフサービス型の試着空間

「ジュエルーム」は、スタッフによる接客を行わない完全セルフサービス型のイベントです。

美術館を巡るように自分のペースでジュエリーを見て回り、気になる商品を自由に試着しながら比較・検討できます。

購入は会場では受け付けず、後日オンラインショップでゆっくり注文できます。

その場での決断を求められないので、じっくり吟味したい人に向いています。

専門スタッフへの相談を希望する場合は、オンライン接客サービス「オンラインオレフィーチェ」を利用できます。

専門スタッフへの相談を希望する場合は、オンライン接客サービス「オンラインオレフィーチェ」を利用できます。

「ジュエルーム in 名古屋」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ジュエルーム in 名古屋」の入場料はいくらですか？

A. 入場無料です。

会場でのジュエリー購入も不要で、試着・比較のみでの来場もできます。

Q. 会場ではその場でジュエリーを購入できますか？

A. 会場での購入受付は行っていません。

試着後はオレフィーチェのオンラインショップで注文できます。

Q. スタッフへの相談はできますか？

A. 会場は完全セルフサービス型のため、会場内での接客対応は行っていません。

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