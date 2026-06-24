日陰の水あそびひろばでおむつのまま遊べる夏！ 「横浜アンパンマンこどもミュージアム」

記事ポイント 屋内「水あそびひろば」が6月13日オープン「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」7月1日再演夏限定ガシャポン・キービジュアルTシャツ登場 屋内「水あそびひろば」が6月13日オープン「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」7月1日再演夏限定ガシャポン・キービジュアルTシャツ登場

横浜アンパンマンこどもミュージアムが、2026年の夏も親子で楽しめるイベントを続々と開催します。

全天候型の屋内施設なので猛暑の日も天候を気にせず快適に過ごせ、水あそびからダンスショー、お面工作、キャラクターグリーティングまで、さまざまなコンテンツが揃っています。

「横浜アンパンマンこどもミュージアム」

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9アクセス：みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分／JR横浜駅「東口」より徒歩約10分2・3Fミュージアム営業時間：10:00〜17:00（最終入館16:00）1Fショップ＆フード・レストラン営業時間：10:00〜18:00入館料：2,200円〜2,600円（税込）※1歳以上、日時指定WEBチケットの事前購入が必要1Fショップ＆フード・レストランは入場無料休館日：12月31日〜1月2日（他に臨時休業あり）

横浜アンパンマンこどもミュージアムは、やなせたかし原作の「アンパンマン」をテーマにした参加・体験型の複合施設です。

2007年に国内のアンパンマンこどもミュージアムシリーズ第一号として開館し、2019年にみなとみらい地区の現在地へ移転・リニューアルオープンしました。

「いっしょにわらうと、いっぱいたのしい。」をコンセプトに、ミュージアムフロアとショップ＆フード・レストランフロアの2つのフロアで展開しています。

2027年春に開業20周年を迎えるこの施設では、今夏も多彩なイベントが用意されています。

日陰で遊べる水あそびエリアや大人気ステージの再演など、夏休みのおでかけにぴったりな内容です。

「水あそびひろば」

期間：2026年6月13日（土）〜9月30日（水）場所：3Fミュージアム 屋外ひろば

毎年大人気の「水あそびひろば」がこの夏も開催されています。

エリア全体が日陰になっているため直射日光を遮り、近年の猛暑のなかでも子どもを安心して遊ばせられます。

普段着用しているおむつのまま入場できるので、小さな子どもの「水あそびデビュー」の場としても利用できます。

周辺には専用の「お着替えエリア」も完備されています。

当日は子どもがびしょ濡れになる可能性があるため、タオルとお着替えを持参して来場するとよいでしょう。

メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」

期間：2026年7月1日（水）〜9月13日（日）場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば

大人気ステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」が7月1日（水）より再演されます。

アフロヘアのダンサーに変装した「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」がハチャメチャに踊る、にぎやかなダンスショーです。

ノリの良い曲と踊りで、子どもも大人も一緒に盛り上がれる内容。

パンこうじょう前ひろばという開けた場所での開催なので、家族みんなで観覧できます。

アフロばいきんまん・アフロドキンちゃんのお面工作

期間：2026年7月1日（水）〜9月13日（日）場所：3Fミュージアム がっこう

ステージと連動した期間限定のお面工作も楽しめます。

アフロヘアの「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」のお面を、のりやペンを使って自分だけのデザインに仕上げられます。

工程はシンプルで、小さな子どもでも無理なく取り組めるのが魅力。

作ったお面をつけてステージを観覧すれば、ショーへの参加感がいっそう高まります。

キャラクターグリーティング

期間：2026年7月1日（水）〜7月31日（金）（8月1日以降も開催予定）場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば

アンパンマンたちとタッチやごあいさつができるキャラクターグリーティングを毎日開催しています。

通常登場するなかまは当日のお楽しみですが、7月1日（水）からは「メロンパンナちゃん」と「ロールパンナちゃん」が必ず登場します。

スケジュールは公式HPで公開されています。

8月1日（土）以降もグリーティングは続く予定です。

プレゼントにおすすめ「ギフトチケット」

LINEやメールで簡単に贈れる「ギフトチケット」を販売しています。

受け取った人は日時指定予約が不要で、好きな日時に2・3Fミュージアムへ入館できます。

現在は夏季限定の「サマーデザイン」のギフトカードが選べます。

また、誕生日にぴったりな「バースデーデザイン」も用意されており、全3種類のデザインから選べます。

夏休みの贈り物としても活用できます。

夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」

期間：2026年6月25日（木）〜7月31日（金）対象：1Fショップ＆フード・レストランでのお買い物1,000円（税込）ごとに補助券1枚チャレンジ条件：補助券10枚で全長約2mのガシャポンに1回挑戦できます景品：オリジナルアームリング（全3種類）

1Fショップ＆フード・レストランでのお買い物1,000円（税込）ごとに補助券が1枚もらえ、10枚集めると全長約2mの「アンパンマンのおおきなガシャポン」に挑戦できます。

景品はオリジナルアームリングで、全3種類のデザインが用意されています。

どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみです。

夏の買い物のたびに補助券が貯まっていく仕組みです。

スーベニアミルキーソフト

価格：各1,300円（税込）販売店舗：ソフトクリームやさん

「スーベニアミルキーソフト」は1Fのソフトクリームやさんで販売されています。

数量限定のため品切れになる可能性があります。

アイス バナナミルク・いちごミルク

価格：各600円（税込）販売店舗：ジャムおじさんのパン工場

バナナミルクといちごミルク、2種類のアイスがジャムおじさんのパン工場で販売されています。

遊んだあとのひと休みにぴったりな夏のフードです。

なかよしつぶつぶアイス

価格：700円（税込）販売店舗：ハンバーガーやさん

「なかよしつぶつぶアイス」はハンバーガーやさんで販売されています。

つぶつぶとした食感が特徴のアイスで、暑い館内散策の合間に楽しめます。

横浜限定 おおきなアンパンマン ボーダーTシャツ

価格：3,630円（税込）販売店舗：ミュージアムショップ

横浜限定デザインの「おおきなアンパンマン ボーダーTシャツ」はミュージアムショップで販売されています。

横浜でしか手に入らないデザインで、来館の記念にも。

数量限定のため品切れになる可能性があります。

横浜アンパンマンこどもミュージアム限定 キービジュアルTシャツ

価格：4,620円（税込）販売店舗：アンパンマンキッズコレクション

横浜アンパンマンこどもミュージアム限定の「キービジュアルTシャツ」はアンパンマンキッズコレクションで販売されています。

施設のキービジュアルをプリントした限定デザインです。

ビーチバッグ

価格：各4,290円（税込）販売店舗：アンパンマンキッズコレクション

夏のおでかけにも使えるビーチバッグがアンパンマンキッズコレクションで販売されています。

水あそびひろばへ持参するタオルやお着替えを入れて活用できます。

数量限定のため品切れになる可能性があります。

ANPANMAN CHARACTERS クールスカーフ

価格：各1,320円（税込）販売店舗：ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

「ANPANMAN CHARACTERS クールスカーフ」はドキンちゃんのドキドキおしゃれショップで販売されています。

夏の外出時にも役立つアイテムです。

数量限定のため品切れになる可能性があります。

水あそびひろば、ダンスショー、お面工作、キャラクターグリーティングと、夏の一日をたっぷり遊び尽くせるコンテンツが揃っています。

屋内の全天候型施設なので雨の日も猛暑の日も安心して来館でき、1Fには入場無料のショップ＆フードエリアもあるため、夏限定グッズやアイスも気軽に楽しめます。

「横浜アンパンマンこどもミュージアム」夏イベントの紹介でした。

よくある質問

Q. 「水あそびひろば」はいつまで開催していますか？

A. 2026年6月13日（土）から9月30日（水）まで、3Fミュージアムの屋外ひろばで開催しています。

エリア全体が日陰になっており、おむつのまま入場できるため小さな子どもも安心して利用できます。

Q. 夏限定ガシャポン企画の景品は何ですか？

A. 景品はオリジナルアームリングで、全3種類のデザインが用意されています。

1Fショップ＆フード・レストランでのお買い物1,000円（税込）ごとに補助券1枚がもらえ、10枚集めると全長約2mのガシャポンに挑戦できます。

開催期間は2026年6月25日（木）から7月31日（金）までです。

Q. 「ギフトチケット」を受け取った人は日時の指定が必要ですか？

A. 日時指定予約は不要で、受け取った人が好きな日時に2・3Fミュージアムへ入館できます。

現在は夏季限定の「サマーデザイン」を含む全3種類のデザインから選べます。

Q. メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」の開催期間はいつですか？

A. 2026年7月1日（水）から9月13日（日）まで、3Fミュージアムのパンこうじょう前ひろばで開催されます。

アフロヘアに変装した「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」が踊るダンスショーです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日陰の水あそびひろばでおむつのまま遊べる夏！ 「横浜アンパンマンこどもミュージアム」 appeared first on Dtimes.