くら寿司にて提供されている 「健康シリーズ食前の一皿」から、夏におすすめの5品が登場！

不足しがちな栄養を摂取できる“お寿司の前の新習慣”メニューに、「冷製コーンポタージュ」や「夏野菜サラダ」などが仲間入りします☆

くら寿司「健康食前の一皿シリーズ」夏メニュー

価格：各120円 ※回転レーンでは各115円で提供

※店舗により価格は異なります

発売日：2024年6月26日（金）

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

種類：全5種

持ち帰り：不可

販売店舗：全国のくら寿司店舗

回転寿司チェーン「くら寿司」の健康を意識したメニュー「健康シリーズ食前の一皿」から、新たに5種類のメニューが登場。

「健康シリーズ食前の一皿」は、野菜不足など現代人の食生活における課題に着目し、食事の最初に手軽に栄養をプラスできる少量サイズのメニューとして開発されました。

世界保健機関（WHO）が定める“世界健康デー”に合わせ、4月7日より販売開始以降、累計300万食を突破しており、好評を博している中、これから暑くなる夏におすすめな5種類のメニューが新登場します！

新たに仲間入りするメニューは、カリウムとビタミンB1・B2を含む「冷製コーンポタージュ」をはじめ、ビタミンUを含む「キャベツ酢漬け」、ビタミンCとリコピンが摂取できる「夏野菜サラダ」、食物繊維やβカロテンを含む「きんぴらごぼう」、セサミンとイソフラボンを含む「黒ごま豆乳ぷりん」

どれも少量サイズかつリーズナブルな価格で味わえることで、普段はあまり食べない食材を使用したメニューでも気軽に試しやすく、食前の一皿として不足しがちな栄養素を手軽にプラスできるメニューとなっています。

「健康シリーズ食前の一皿」のメニューは回転レーンからも提供され、注文品よりもお得な価格で、流れてくるメニューを気軽に選んで取る楽しさも魅力です。

冷製コーンポタージュ

糖質：3.3（g/1食）

カロリー：30.2（kcal/1食）

カリウム×ビタミンB1・B2で、内側から整うウェルネス・ポタージュ。

トウモロコシの食感を残し、食べ応えのあるスープに仕上げられています。

「冷製コーンポタージュ」おすすめの食べ合わせは「つぶ貝」

ビタミンB1・B2×亜鉛で、エネルギー代謝の栄養素をスープとお寿司で摂取できます。

キャベツ酢漬け

糖質：5.1（g/1食）

カロリー：22.4（kcal/1食）

ビタミンU×酢で、スッキリを助ける新習慣。

ニンニクやはちみつを入れた特製ピクルス液でキャベツをマリネしています。

「キャベツ酢漬け」といっしょに食べてほしいお寿司は「あじ」です。

酢×良質たんぱく質で、夏におすすめの栄養をおいしくプラスできます☆

夏野菜サラダ

糖質：3.5（g/1食）

カロリー：36.0（kcal/1食）

ビタミンC×リコピンは、カラダの中から整える夏野菜コンビ！

バジルのドレッシングでミニトマト、パプリカを和えた夏らしい一品です。

「夏野菜サラダ」は、「ビントロ」と組み合わせて楽しむのがおすすめ。

ビタミンC×ビタミンDが、カラダの根幹から元気を支えてくれます。

きんぴらごぼう

糖質：3.3（g/1食）

カロリー：24.2（kcal/1食）

食物繊維×βカロテンが採れる「きんぴらごぼう」

毎日のコンディションを整える食物繊維を含むごぼうとにんじんを使い、すりごまをトッピングしたほっとする味わいです。

「きんぴらごぼう」は、人気の「とろサーモン」と合わせて。

食物繊維×良質な脂質は、インナービューティーを意識した組み合わせです。

黒ごま豆乳ぷりん

糖質：7.8（g/1食）

カロリー：60.3（kcal/1食）

セサミン×イソフラボンでキレイをサポートする、美と和のスイーツです。

優しい風味の豆乳ぷりんが黒ごまの風味とコクを包み込みます。

「黒ごま豆乳ぷりん」には、「大盛り貝柱」をプラス！

大人の美しさをサポートしてくれる、セサミン×たんぱく質・亜鉛を摂取できます☆

提供中：チキンサラダ（山形産ハーブ鶏使用）

糖質：1.2（g/1食）

カロリー：36.0（kcal/1食）

たんぱく質・ビタミンD・葉酸で、健やかな毎日をサポート！

たんぱく質豊富な食材であるサラダチキンと、卵を使用した小ぶりなサラダです。

提供中：沖縄もずく

糖質：9.7（g/1食）

カロリー：40.9（kcal/1食）

フコイダン×酢酸が、ヘルシーな食生活をサポートしてくれます。

くら寿司特製の合わせ酢を使用することで、通常のもずくよりも少し甘みがあり食べやすい仕上がりに。

提供中：海藻サラダ

糖質：0.9（g/1食）

カロリー：12.7（kcal/1食）

アルギン酸×ヨウ素で、スマートな食生活を支えます。

かずのこと海藻、オニオンスライスが一皿に。

様々な食感を楽しめる海藻サラダです。

提供中：ブロッコリーサラダ（アンチョビマヨ）

糖質：3.0（g/1食）

カロリー：67.5（kcal/1食）

スルフォラファン×アントシアニンは、エイジングに寄り添う栄養。

にんにくを使ったアンチョビマヨネーズがアクセントになったサラダです。

提供中：優しいトマト

糖質：2.0（g/1食）

カロリー：9.6（kcal/1食）

トマトのリコピン×ビタミンCでダメージケアを意識した栄養をプラス。

みずみずしく酸味と甘みのバランスがいいミニトマトです。

提供中：シャリ野菜まぐろ

糖質：1.6（g/1食）

カロリー：30.7（kcal/1食）

たんぱく質×鉄分で、毎日の元気をサポート！

シャリの代わりに大根と人参の酢漬けが使用されています。

数の子マヨネーズが、マグロと野菜の味をまろやかにまとめます。

提供中：シャリ野菜サーモン

糖質：1.7（g/1食）

カロリー：35.8（kcal/1食）

シャリの代わりに大根と人参の酢漬けを使用した、サーモン好きにおすすめの一品。

ビタミンE×β-カロテンが美容と健康をサポートしてくれます。

サーモンと野菜の味をまろやかにまとめる、数の子マヨネーズがポイント！

管理栄養士：伊達友美先生のコメント

普段はあまりお米を食べない人も、お魚を食べない人も、海藻を食べない人も、それぞれが自分の好みに合わせて栄養をプラスできるのが回転寿司の魅力です。

さらに、その日の体調に合わせて量を自分で決められるのも、回転寿司の素晴らしいところです。

『食べたいものを、食べたい時に、食べたいだけ食べる』という理想の食事が実践できる回転寿司は、まさに世界に誇れる日本の食文化です。

お寿司の前のおいしい食前の一皿で、不足しがちな栄養をプラス！

くら寿司「健康シリーズ食前の一皿」の新メニュー5品は、2026年6月26日（金）より登場します。

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