ROCK2を標的とする肝線維化治療薬研究に貢献！ Cloud-Clone「MCP1/CCL2 ELISAキット」

記事ポイント ROCK2が肝線維化の核心的駆動因子とRNA解析で初解明TDI01が臨床試験で肝硬度低下・肝機能改善を実証Cloud-Clone ELISAキットがCCL2測定で抗線維化作用を定量証明 ROCK2が肝線維化の核心的駆動因子とRNA解析で初解明TDI01が臨床試験で肝硬度低下・肝機能改善を実証Cloud-Clone ELISAキットがCCL2測定で抗線維化作用を定量証明

Cloud-Clone「MCP1/CCL2 ELISAキット」

掲載ジャーナル：『Cell』（2026年4月掲載）対象疾患：肝線維化（代謝関連脂肪性肝炎MASHを含む慢性肝疾患）研究ツール：MCP1/CCL2 ELISAキット（Cloud-Clone Corp.）臨床試験フェーズ：第I/II相

Cloud-Clone Corp.は、2026年4月に国際トップジャーナル『Cell』に掲載された肝線維化治療薬研究において、同社の「MCP1/CCL2 ELISAキット」が機序検証と効果評価の両面で貢献したことを発表しました。

Cloud-Clone Corp.は米国ヒューストンに本社を置く生命科学研究試薬メーカーです。

組換えタンパク質・抗体・ELISAキット・初代細胞・動物モデルなど幅広い研究ツールを開発しており、その製品は約60カ国に供給されています。

ISO9001・ISO13485・ISO14001の三重認証を取得。

これまでに同社製品を使用した研究が42,000報以上のSCI論文として発表されており、世界中の研究者から高い信頼を得ています。

今回の『Cell』掲載研究は、長年にわたり明確な標的治療法が存在しなかった肝線維化の分野において、新たな治療戦略を切り拓く成果です。

その革新性から、国際的な研究コミュニティで広く注目を集めています。

ROCK2の発現上昇と肝線維化の関係

肝線維化は、代謝関連脂肪性肝炎（MASH）などの慢性肝疾患において主要な病理プロセスです。

線維化が進行すると肝硬変や肝細胞癌へと移行するリスクが大幅に高まりますが、現在の臨床現場では明確な作用機序を持つ標的治療法が確立されておらず、未充足の医療ニーズが続いています。

研究チームはRNAシーケンス解析を用いて、Rho関連コイルドコイルキナーゼ2（ROCK2）が肝線維化患者の肝内皮細胞および血管周囲肝星状細胞において特異的に高発現していることを発見しました。

この発見により、ROCK2が肝線維化進行の核心的駆動因子であることが初めて解明されています。

ROCK2の発現亢進が確認された部位は、肝内皮細胞と血管周囲の肝星状細胞という2つの特定細胞集団に集中しており、従来の「ブロード」な治療アプローチからROCK2を絞り込んだ精密医療への転換を示す根拠となっています。

ROCK2選択的阻害剤TDI01の同定

研究チームは分子構造に基づく医薬品設計により、高度な選択性を持つROCK2阻害剤TDI01を開発しました。

薬物動態と安全性の両面で優れた特性を備えており、ROCK2への高い選択性が従来の非選択的阻害薬との差別化点です。

初期臨床試験（第I/II相）では、健康成人への投与で高い安全性が確認されています。

肝線維化患者への投与においては、肝硬度の低下、コラーゲン沈着の減少、肝機能の改善という3つの組織学的効果が示されました。

特に重症の線維化や肝硬変（F4）の症例においても、組織改善の兆候が確認されており、従来の治療戦略を超える可能性を示すデータです。

長期的に有効な標的療法が存在しなかった肝線維化治療分野において、新たな治療候補として位置づけられています。

ミニブタMASHモデルでのTDI01線維化軽減効果

研究ではヒトの病態を再現したミニブタMASHモデルを用いて、TDI01の線維化軽減効果が評価されました。

ヒト病態に近いモデル動物での検証により、臨床応用に向けたデータの信頼性が高められています。

このミニブタモデルでの評価において、Cloud-Clone Corp.の「MCP1/CCL2 ELISAキット」が活用されました。

同キットは、線維化と炎症のカギを握るケモカインCCL2の血中濃度を正確に測定し、ガレクチン-3の線維化促進作用とTDI01による抗線維化作用を客観的・定量的に証明する決定的な証拠を提供しています。

ELISAキットによる高感度測定が研究データの再現性と信頼性を担保しており、『Cell』という高インパクトジャーナルへの掲載を支えた技術基盤のひとつです。

Cloud-Cloneの研究ソリューション体制

Cloud-Cloneは、先端研究を支える包括的な研究ソリューションを提供しています。

SPF級実験動物センターと独自開発のリソースライブラリを備え、ヒト・マウス・ラットなど多種多様な実験モデルに対応した研究ツールの開発が強みです。

製品ラインナップは組換えタンパク質・抗体・ELISAキット・初代細胞・動物モデルにわたり、基礎研究から前臨床試験までを一貫して支援する体制が整っています。

CROサービスも展開しており、研究者が必要とするプロセス全体をカバーします。

肝線維化・MASH治療薬市場は、未解決の医学的必要性を背景に急成長が見込まれる分野です。

この分野での新薬開発において、標的メカニズムを厳密に解明し安全性と有効性を評価するための高感度研究ツールへの需要が高まっています。

ROCK2という特異的な標的の同定から高選択性阻害剤TDI01の臨床試験まで、段階的に積み上げられたデータが肝線維化治療の新たな可能性を示しています。

Cloud-CloneのELISAキットが提供する定量的・客観的な測定精度が、この研究の信頼性を支える役割を果たしました。

Cloud-Clone「MCP1/CCL2 ELISAキット」の紹介でした。

よくある質問

Q. ROCK2が肝線維化の標的として注目される理由は何ですか？

A. RNAシーケンス解析により、ROCK2が肝線維化患者の肝内皮細胞および血管周囲肝星状細胞において特異的に高発現していることが初めて解明されました。

これがROCK2を肝線維化進行の核心的駆動因子として同定した根拠であり、ROCK2を絞り込んだ精密医療への転換を示すものです。

Q. TDI01の臨床試験ではどのような効果が確認されましたか？

A. 第I/II相臨床試験において、肝線維化患者への投与で肝硬度の低下・コラーゲン沈着の減少・肝機能の改善という組織学的効果が示されました。

重症の線維化や肝硬変（F4）の症例でも組織改善の兆候が確認されています。

Q. Cloud-CloneのELISAキットは今回の研究でどのように使われましたか？

A. 「MCP1/CCL2 ELISAキット」が、線維化・炎症に関わるケモカインCCL2の血中濃度測定に使用されました。

ガレクチン-3の線維化促進作用とTDI01による抗線維化作用を定量的に証明するデータを提供し、研究の信頼性に貢献しています。

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