1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」から、東京ばな奈ワールドとして192種類目、スポンジケーキとしては30種類目となる待望の新作が誕生！

バナナの自然な甘さとフルーティーさを追求した、新時代の東京ばな奈「35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味」が販売されます☆

35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味

価格：4個入 756円(税込)／8個入 1,404円(税込)／12個入 2,095円(税込)

発売日：2026年7月1日(水)〜終売日未定

販売店舗：

・東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)

・東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

・羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス 特選洋菓子館

・羽田空港第2ターミナル 2F 国内線出発ロビー 東京食賓館 時計台3番前

・ぶどうの木&鎌倉座 阿佐ヶ谷店（※4個入のみ販売）

期間限定催事：

HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場催事期間：2026年7月1日(水)〜8月31日(月)あべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペース催事期間：2026年7月1日(水)〜7月7日(火)郄島屋大阪店NAMBA FOOD STATION催事期間：2026年7月8日(水)〜7月14日(火)羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス「羽田スタースイーツ」催事期間：2026年7月8日(水)〜10月7日(水)

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります

※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合があります

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」

”みんなにワクワク楽しんでもらうこと”をモットーに、これまで数多くのスイーツが生み出されてきました。

累計販売数は20億個を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一の売上を達成するなど、世界中で愛されるお菓子へと成長を続けています。

そして35周年を迎えた2026年、東京ばな奈ワールドとして192種類目、スポンジケーキとしては30種類目となる待望の新作が誕生します。

その名も「35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味」

バナナの自然な甘さとフルーティーさを追求した、新時代の「東京ばな奈」です☆

バナナ愛、爆裂！史上初の“ダブルバナナ製法”で生まれた新時代のハーモニー

「東京ばな奈」35周年を記念して誕生した、最新作「ダブルバナナ味」

35年の歴史で初めてとなる“ダブルバナナ製法”で作り上げられた、とびきりフルーティーな「東京ばな奈」です。

外側には本物のバナナを丁寧に裏ごしして作った、なめらかな“バナナカスタードクリーム”。

内側にはバナナの果肉感を残して煮詰めた、きらめく“バナナコンフィチュール”が忍ばせてあります。

頬張ると2層がとろけ合い、まるで完熟した生バナナのような爽やかで芳醇な甘さが口いっぱいに広がるのも特徴です。

暑い日には冷やして食べるのもおすすめ。

冷蔵庫で30分〜1時間ほど冷やすと、クリームとコンフィチュールがひんやりねっとりとした舌触りになり、より生バナナのようなフルーティーさが楽しめます。

ミラーボールのようにキラキラと輝くパッケージとともに、35周年のメモリアルイヤーに生まれた幸せなバナナハーモニーが楽しめます☆

最新作か、王道の定番か。あなたはどっち派？

長年愛され続ける定番「東京ばな奈」と、最新作「ダブルバナナ味」

優しい甘さと懐かしい味わいが魅力の定番と、まるで生バナナのようなフルーティーな味わいが楽しめる最新作です。

家族や大切な人と一緒に食べ比べて、どちらが好みか語り合うのも楽しい☆

バナナの自然な甘さとフルーティーさを追求した、新時代の「東京ばな奈」

「35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味」は、2026年7月1日より販売開始です☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 爽やかで芳醇な甘さが口いっぱいに広がるスイーツ！35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味 appeared first on Dtimes.