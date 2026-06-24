最近、48歳の有名モデルが、唇のフィラー施術による副作用を改善するための矯正手術を受けた後、ひどく腫れ上がった顔を公開し、衝撃を与えている。

モデルのケイティ・プライスは21日、自身のSNSを通じて、美容目的で気軽に受けられるフィラー施術が深刻な副作用につながる可能性があると警告した。

プライスが経験した主な副作用は、いわゆる「フィラー移動（Migration）」と呼ばれる現象だ。プライスは、過去に唇に注入したフィラーが本来の唇の輪郭線を越えて周囲の皮膚へ広がり、でこぼことしたしこりや硬い瘢痕（はんこん）組織ができたと明らかにした。結局、プライスはこれを除去するため、ベルギー・ブリュッセルまで飛び、皮膚の内部にできた瘢痕組織を取り除く手術を受けなければならなかった。

専門医によると、フィラー施術は体内に異物を注入する施術であるため、施術者の熟練度や患者の皮膚の状態、注入されたフィラーの量によっては、注入したフィラーが本来の位置から移動してしまう副作用が生じることがある。特に唇は動きの多い部位であるため、過度な施術を繰り返すと形が変形したり、ひどい場合には皮膚壊死や永久的な傷跡を残すおそれがあり、特別な注意が必要だ。