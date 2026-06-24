バッテリー残量に左右されない照度安定性を実現！ グローバルスズキ「Insta Cure Dual」

記事ポイント 4core LEDが395nm／365nmの2波長を同時照射し1台で多材料に対応バッテリー残量に関わらず常に一定照度をキープ自動車鈑金からホビーまで密閉設備なしで使用可能 4core LEDが395nm／365nmの2波長を同時照射し1台で多材料に対応バッテリー残量に関わらず常に一定照度をキープ自動車鈑金からホビーまで密閉設備なしで使用可能

グローバルスズキが、プロ仕様のUV硬化ライト「Insta Cure Dual（インスタキュア・デュアル）」を2026年6月1日より販売開始しました。

独自開発の「4core LED」は395nmと365nmの2つの紫外線波長を同時照射するデュアルテクノロジーを採用しており、異なる硬化波長を持つ幅広い材料・樹脂への迅速かつ確実な硬化作業を1台でこなせます。

従来の硬化ライトが抱えていた「材料による硬化ムラ」と「バッテリー低下による照度不足」という2つの現場課題を同時に解消した、次世代ハイブリッドモデルです。

グローバルスズキ「Insta Cure Dual」

製品名：SPECTRATEK InstaCure UVLED（スペクトラテック インスタキュア UVLED）価格：オープン価格サイズ：長さ280mm×幅105mm×高さ200mm（最大値）重量：1.85kgバッテリー：リチウムイオン電池（18.5V／3,000mAh）LED消費電力：55Wバッテリー持続時間：約2時間（使用状況による）充電可能回数：約1,000回販売開始：2026年6月1日

「Insta Cure Dual」は、現場が求める「スピード」と「確実な安定性」の両立を目的に開発された次世代ハイブリッドUV硬化ライトです。

グローバルスズキはカナダのAMH Canada社との連携により展開するSPECTRATEKブランドのもと、自動車鈑金補修を中心としたオートアフターマーケット向けにUV照射機やコーティング剤などを手がけており、本製品はそのシリーズの最新世代モデルにあたります。

コンパクトなポータブル設計で、従来の密閉型設備を必要とせず、出張先や手元の作業環境でも安全に使用できます。

持ち運びや取り回しにも優れており、設置場所を選ばない柔軟な運用が可能です。

スピード硬化と照度の安定性

内部構造とLEDの出力を最適化することで、従来品と比較して硬化時間を大幅に短縮しています（当社比）。

作業ごとのインターバルが減り、現場全体のスループットが向上します。

とくに注目されるのが、バッテリー残量に関わらず照度を一定に保つ安定出力の仕組みです。

従来の硬化ライトでは充電が減るにつれて照度が落ち、硬化不全が生じるケースがありました。

「Insta Cure Dual」はバッテリーの状態に左右されず、作業の最初から最後まで均一な照射を維持します。

連続使用中に照度が変動しないことは、大面積の補修や精密な仕上げ作業が求められる現場において、仕上がりの品質を安定させる直接的な要素です。

約2時間のバッテリー持続時間と、約1,000回という充電可能回数もあわせ、長期的な現場運用を支えます。

ハードな現場を支える高い堅牢性を備えた次世代モデル

ハードな使用環境にも耐えるタフな設計で、故障の少ない堅牢性を備えています。

プロの現場で繰り返し酷使されることを前提に構造が組まれており、耐久性の高さがそのまま維持費の低減につながります。

本体サイズは長さ280mm×幅105mm×高さ200mm（最大値）、重量は1.85kgとコンパクトにまとまっており、限られた作業スペースでも取り回しやすい形状です。

スタイリッシュなデザインは高いパフォーマンスを維持しながらも、ワークスペースを圧迫しません。

安全性に配慮したポータブルなLED設計により、工場の固定作業台はもちろん、出張先の狭い補修現場でも設置のための特別な設備なしに使用できます。

自動車鈑金からホビーまで幅広い活用場面

「Insta Cure Dual」はUV-A波長（365nm／395nm）に対応したUV硬化型塗料・接着剤専用のライトで、以下の用途での活用が可能です。

自動車鈑金塗装工場での部分補修家具・木工製品の製造・検品時の補修住宅・商業施設の床（フローリング）の現場補修プラモデル・フィギュア・産業用造形物の微修正・ホビー用途

現在UV硬化型塗料を使用している現場はもちろん、今後の導入を検討中の場合にも1台で幅広い材料・樹脂の硬化作業をまとめて担えます。

なお、高圧水銀ランプ専用の塗料では硬化しない場合があるため、使用前に対応波長の確認が必要です。

2波長の同時照射という仕様は、材料ごとに機器を使い分ける手間を省き、複数種の補修素材が混在する現場での作業効率を高めます。

「Insta Cure Dual」は、395nmと365nmの2波長を同時に照射するデュアルテクノロジーにより、素材の種類を問わず迅速かつ均一に硬化できます。

バッテリー残量に左右されない安定した照度と、ハードな現場でも使い続けられる堅牢性で、補修作業の精度と効率を同時に高められます。

グローバルスズキ「Insta Cure Dual」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Insta Cure Dual」が同時照射する紫外線の波長は何nmですか？

A. 395nmと365nmの2種類の紫外線波長を同時に照射します。

異なる硬化波長を持つ幅広い材料・樹脂に、この1台で対応できます。

Q. バッテリーが少なくなると照度は落ちますか？

A. バッテリーの充電状態に関わらず、常に一定の照度をキープする出力を実現しています。

バッテリー低下による硬化不全が起きにくい設計です。

Q. どのような用途で使用できますか？

A. 自動車鈑金塗装工場での部分補修、家具・木工製品の補修、住宅・商業施設の床（フローリング）の現場補修、プラモデルやフィギュアのホビー用途などに対応しています。

UV-A波長（365nm／395nm）に対応したUV硬化型塗料・接着剤専用のため、高圧水銀ランプ専用塗料では硬化しない場合があります。

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