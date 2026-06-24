アルファくんがDUCKをSWANに書き替えた！ 「CAPtainSWAN」

記事ポイント 「アルファくん」がDUCKをSWANに書き替えた遊び心あふれる特別デザイン通常商品は880円(税込)、ブラインド商品は2026年7月発売予定ブラインド商品は投手＋監督版22種・野手版26種でサイン入りレアあり 「アルファくん」がDUCKをSWANに書き替えた遊び心あふれる特別デザイン通常商品は880円(税込)、ブラインド商品は2026年7月発売予定ブラインド商品は投手＋監督版22種・野手版26種でサイン入りレアあり

ミニチュアファクトリーは、オリジナルIPキャラクター「CAPtainDUCK」初のスポーツチームコラボ商品「CAPtainSWAN(キャップテンスワン)」をオイシックス新潟アルビレックスBCと共同で商品化しました。

2026年6月19日〜21日のホームゲーム会場で初披露・販売され、現在はオイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイトでも購入できます。

「CAPtainSWAN」

発売開始：2026年6月19日(通常商品)販売場所：オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイト、ホームゲーム会場

「CAPtainDUCK」は、キャップをかぶったアヒルをモチーフに企業・地域・スポーツなどさまざまな分野とのコラボレーションを展開するオリジナルキャラクターです。

ミニチュアファクトリーが2026年2月に展開を開始したシリーズで、ATBC-PVC製ソフトビニール素材のコレクタブルトイとして設計されています。

今回のコラボレーションでは、CAPtainDUCKのロゴに描かれた「DUCK」の文字を、オイシックス新潟アルビレックスBCのオフィシャルマスコット「アルファくん」が「SWAN」に書き替えた特別デザインが採用されています。

アルファくんは白鳥をモチーフとしたマスコットキャラクターで、その世界観から「DUCK」を「SWAN」に書き替えるというアイデアが生まれました。

コラボ第1弾にしてブランド名の一部が書き替えられるという予想外の展開で、アルファくんらしい遊び心あふれる世界観を表現したデザインです。

キャップテンダック

通常商品

商品名：CAPtainSWAN オイシックス新潟アルビレックスBCユニフォームバージョン仕様：オイシックス新潟アルビレックスBC公式ユニフォーム仕様価格：880円(税込)

通常商品は、オイシックス新潟アルビレックスBCの公式ユニフォームを身にまとったデザインです。

ブラインド商品

発売予定：2026年7月投手＋監督版：全22種・選手背番号入り・サイン入りレアバージョンあり野手版：全26種・選手背番号入り・サイン入りレアバージョンあり価格：未定(価格・仕様は変更となる場合あり)

ブラインド商品は投手＋監督版と野手版の2ラインで展開し、どちらも選手ごとの背番号を再現しています。

サイン入りレアバージョンが封入されており、開封するまでどの選手かわからない仕様です。

コレクタブルトイとしてシリーズ全種を集める楽しさを備えています。

ミニチュアファクトリー オリジナルIP キャップテンダック

本企画は、オイシックス新潟アルビレックスBCのマーチャンダイジングを手掛けるパンチワークス代表・牧氏が展示会にてCAPtainDUCKに出会ったことをきっかけにスタートしました。

その後、パンチワークスを通じてオイシックス新潟アルビレックスBCのMD担当・渡邉氏と複数回の打ち合わせを重ね、「ファンの皆様が楽しめる商品とは何か」をテーマに企画が進行しました。

最終的な商品化の決定はオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブによるものです。

両者の個性が融合した今回のコラボレーションは、スポーツチームとのコラボとしてCAPtainDUCK初の商品化となります。

ユニフォーム姿のフィギュアを手元に置きながら試合を応援したり、ブラインド商品で推し選手の背番号を引き当てたりと、ファンとしての楽しみが広がる一品です。

「CAPtainSWAN」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「CAPtainSWAN」の通常商品はどこで購入できますか？

A. オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイトで購入できます。

2026年6月19日〜21日のホームゲーム会場でも販売されました。

Q. ブラインド商品にはどのような種類がありますか？

A. 投手＋監督版(全22種)と野手版(全26種)の2ラインがあります。

どちらも選手背番号入りで、サイン入りレアバージョンも封入されています。

2026年7月発売予定で、価格は未定です。

Q. なぜ「DUCK」が「SWAN」に書き替えられているのですか？

A. オイシックス新潟アルビレックスBCのオフィシャルマスコット「アルファくん」が白鳥をモチーフとしたキャラクターであることから、アルファくんがDUCKをSWANに書き替えるというアイデアが採用されました。

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